NYT: Ο Τραμπ ήταν σε λήθαργο την περασμένη Τετάρτη! Ετοιμάζουν διάγγελμα για να δείξουν ότι μπορεί να κυβερνήσει

Στο τραπέζι είναι από τους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ ένα διάγγελμα στον αμερικανικό λαό προκειμένου να δείξει ότι είναι καλά και μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Δεν αποκλείεται το μήνυμα στον αμερικανικό λαό να γίνει ακόμα και σήμερα λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση από τον ίδιο ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Μελάνια Τραμπ είναι θετικοί στον κορονοϊό.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τους New York Times που επικαλούνται ανώνυμες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ασυμπτωματικός. Είχε ελαφρά συμπτώματα, όπως αποκάλυψε η πηγή στην εφημερίδα.

Μάλιστα οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι την Τετάρτη το βράδυ και ενώ επέστρεφε από την Μινεσότα, ήταν σε λήθαργο και τον πήρε ο ύπνος μέσα στο Air Force το οποίο θεωρείται ασυνήθιστο για τον Πρόεδρο ο οποίος δεν κοιμάται σχεδόν ποτέ αλλά κάνει συνεχώς συσκέψεις και τουιτάρει. Επίσης, η συγκέντρωσή του στην Μινεσότα κράτησε μόλις 45 λεπτά ενώ οι περισσότερες ξεπερνούν τα 90 λεπτά.

Ένας από τους βοηθούς του Τραμπ δήλωσε στο Bloomberg ότι ο Τραμπ δεν αισθανόταν καλά την Τετάρτη και το είχε αποδώσει στο βαρύ του πρόγραμμα.

«Ο Πρόεδρος ήταν εξαντλημένος», είπε ένας άλλος.

Η ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία, είναι καλά προς το παρόν αλλά δεν ανέφερε αν είχαν συμπτώματα.

Φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου λόγω του κορονοϊού. Και λόγω ηλικίας – είναι 74 ετών – και γιατί θεωρείται παχύσαρκος.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό CDC οι άνθρωποι ηλικίας από 65 έως 74 ετών έχουν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν και 90 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από κορονοϊό σε σχέση με όσους είναι ηλικίας από 18 έως 29 ετών.

Ο Τραμπ σύμφωνα με στοιχεία που είχε στην διάθεσή του τον περασμένο Απρίλιο ζύγιζε 110 κιλά και έχει ύψος 1,90. Ο δείκτης μάζας σώματός του είναι 30,5 και αυτό τον καθιστά ελαφρά παχύσαρκο.

Επίσης είναι άνδρας και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους οι επιστήμονες, οι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν ή να περάσουν με πιο βαριά συμπτώματα τον κορονοϊό.

Επίσης, σύμφωνα με το τελευταίο τσεκ απ του Αμερικανού προέδρου, τον περασμένο Απρίλιο, ο Τραμπ έχει υψηλή πίεση.

Η προσβολή του Ντόναλντ Τραμπ από τον κορονοϊό υπόσχεται μία περίοδο αβεβαιότητας στην κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του θετικού αποτελέσματος του τεστ, ο προσωπικός γιατρός του Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «θα παραμείνει εντός του Λευκού Οίκου κατά την διάρκεια της “ανάρρωσής” του».

Το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η «ανάρρωση» είναι άγνωστο και θα εξαρτηθεί από το πόσο σοβαρά θα νοσήσει το προεδρικό ζεύγος.

Ακόμη και αν ο Τραμπ βγει αρνητικός σε 14 ημέρες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει σε προεκλογικές συγκεντρώσεις σε τρεις πολιτείες κλειδιά – Γουισκόνσιν, Φλόριντα και Αριζόνα – ούτε και στο επόμενο debate στις 15 Οκτωβρίου.

Αν ο Ντόναλντ Τραμπ νοσήσει πολύ σοβαρά και δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα προεδρικά του καθήκοντα, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς θα κληθεί να αναλάβει τα ηνία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς δεν έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, αφού όπως ανακοινώθηκε έκανε τεστ και βγήκε αρνητικό.

Σύμφωνα με τον ιατρικό αναλυτή του CNN Τζόναθαν Ράινερ, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι πρέπει να μπει σε απομόνωση, διότι ενδέχεται τόσο ο Τραμπ, όσο και ο Πενς να νοσήσουν, περίπτωση κατά την οποία η Πελόζι ενδεχομένως θα χρειαστεί να ασκήσει χρέη προέδρου, σύμφωνα με την Presidential Succession Act του 1947 περί προεδρικής διαδοχής, η οποία ορίζει ότι ο πρόεδρος της Βουλής και pro tempore ο πρόεδρος της Γερουσίας είναι οι επόμενοι μετά τον αντιπρόεδρο και προηγούνται των μελών της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων πρώτος τη τάξει είναι ο υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο.

Σύμφωνα με το CNN τόσο ο Μάικ Πομπέο όσο και η σύζυγός του Σούζαν οι οποίοι πρόσφατα είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα και είχαν φιλοξενηθεί στο σπίτι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έκανα τεστ και είναι επίσης αρνητικοί στον κορονοϊό.

Δεν είναι επίσης γνωστό για πόσο χρόνο ο Τραμπ, η Μελάνια και η σύμβουλος Χόουπ Χικς (ασθενής 0 του προεδρικού πυρήνα μόλυνσης) είναι φορείς του κορονοϊού και με ποια από τα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου ήρθαν σε επαφή.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η εμφάνιση των συμπτωμάτων έρχεται κατά κανόνα 5 έως 6 ημέρες μετά την μόλυνση, αλλά δεν αποκλείεται τα συμπτώματα να εμφανιστούν και έπειτα από 14 ημέρες. Απ΄ό,τι φαίνεται, η Χόουπ Χικς εμφάνισε τα συμπτώματα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Η στενή συνεργάτης του Τραμπ, Χόουπ Χικς η οποία μετέδωσε τον κορονοϊό στον Τραμπ και την σύζυγό του, Μελάνια, άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα από την περασμένη Τετάρτη.

Μέχρι την Πέμπτη το πρωί μια μικρή ομάδα αξιωματούχων στον Λευκό Οίκο γνώριζε ότι είναι θετική στον κορονοϊό.

Παρόλα αυτά, το απόγευμα της Πέμπτης ο Τραμπ ταξίδεψε όπως είχε προγραμματίσει στο Νιού Τζέρσεϊ και η εκπρόσωπος Τύπου του παραχώρησε συνέντευξη Τύπου χωρίς να φοράει μάσκα με αποτέλεσμα να γεννώνται ερωτήματα για το ποιοι γνώριζαν τελικά για την ασθένεια της Χικς.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ο Τραμπ με ένα tweet επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του Bloomberg ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Μελάνια είναι θετικοί στον κορονοϊό.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!