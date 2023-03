Η τριήμερη επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στην Γερμανία έχει πολλές και ενδιαφέρουσες πτυχές. Εκτός από την ιστορική ομιλία του στην Bundestag και τις τυπικές επαφές με πολιτικούς αξιωματούχους, ο μονάρχης της Βρετανίας «έπηξε» και τυρί σε μια οικολογική φάρμα στο Βρανδεμβούργο.

Ο βασιλιάς Κάρολος, που είναι γνωστός για τις οικολογικές του ευαισθησίες, κατά την επίσκεψη του στην Γερμανία βρήκε λοιπόν την ευκαιρία να κάνει και… οικοτουρισμό για κάποιες ώρες. Μετά την ομιλία του στην γερμανική βουλή (Bundestag), o μονάρχης της Βρετανίας βρέθηκε στο αγρόκτημα Brodowin στο Βρανδεμβούργο.

Η εν λόγω οικολογική φάρμα παράγει λαχανικά, γαλακτικά, κρέας και λουκάνικα σύμφωνα με αυστηρά βιολογικά πρότυπα. Στο αγρόκτημα, ο βασιλιάς Κάρολος συνομίλησε με τους υπαλλήλους και τους εργάτες, περιηγήθηκε στους χώρους ενώ πήρε μέρος στην διαδικασία παραγωγής ενός τυριού που μοιάζει με το βρετανικό τσένταρ.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

The organic Brodowin Farm (@brodowin_de) works hard to reduce the environmental impacts of agriculture.



🐄🧀 The King heard from farmers, apprentices, retailers and cooks who work on the farm, to find out more about their sustainable processes. #RoyalVisitGermany pic.twitter.com/OyCflqewAl