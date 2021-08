Τον όλεθρο σκόρπισε έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή σοκάρουν… Τα θύματα είναι πολλά, καθώς στο σημείο βρίσκονταν αρκετοί άνθρωποι που πάλευαν να μπουν σε μια πτήση σωτηρίας και να φύγουν από τη χώρα.

Από την φονική έκρηξη έχασαν τη ζωή τους και παιδιά που ήταν έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ με τους γονείς τους. Σε πάνω από 40 ανέρχονται οι νεκροί και σε σχεδόν 120 οι τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με τους New York Times. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τέσσερις Αμερικανοί.

Το βίντεο που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα σκληρό και έχει τραβηχτεί αμέσως μετά την έκρηξη.

UPDATE: Video after Kabul airport explosion shows multiple people dead on street. The video has been edited and blurred to hide the Graphic part.pic.twitter.com/YACkv08gge August 26, 2021

Περίπου 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν από τις βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί μια ιταλική ανθρωπιστική οργάνωση, ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου.

Injured people are seen being carried away to hospital in Kabul after two explosions outside of the airport.



Follow live updates on this breaking story: https://t.co/gBsX1lCZRN pic.twitter.com/bSrA5dMoWX — Sky News (@SkyNews) August 26, 2021

Σχεδόν 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην επίθεση στο αεροδρόμιο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής στο χειρουργικό κέντρο της Καμπούλ», ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου με tweet.

Φόβοι για νέες επιθέσεις

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν φόβους για περαιτέρω επιθέσεις στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τον Λευκό Οίκο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σκοπεύει να μεταθέσει την ημερομηνία αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν – 31η Αυγούστου – ως αποτέλεσμα των σημερινών πολύνεκρων εκρήξεων στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε στο Reuters καλά ενημερωμένη πηγή για την κατάσταση. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί στρατιώτες συγκαταλέγονται στους τραυματίες.

Watch : Visuals of second blast at Kabul Airport pic.twitter.com/DTSsBdXuIq — The Bite (@_TheBite) August 26, 2021

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ έκανε λόγο με δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik για 52 τραυματίες στις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν.

Η έκρηξη «φέρει τη σφραγίδα» του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν λένε οι Αμερικανοί

Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K) ευθύνεται για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με μια πηγή η οποία έχει γνώση της ενημέρωσης που λαμβάνουν μέλη του Κογκρέσου για το θέμα αυτό.

‘Suicide bomb’ kills 13 at Kabul airport: TWO explosions and gunfire rip through crowds https://t.co/Vzo8dqgBVm pic.twitter.com/5LBNMQlW3X — Daily Mail Online (@MailOnline) August 26, 2021

Μια δεύτερη, αμερικανική κυβερνητική πηγή, που γνωρίζει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών, είπε ότι μολονότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά ακόμη το θέμα, η επίθεση αυτή φέρει «τη σφραγίδα» της δράσης του ISIS-K.

🔴 A “lethal” terrorist attack targeting those who are desperately hoping to be airlifted from Afghanistan could happen within hours, a minister has warned



Follow the latest updates on our liveblog ⬇️https://t.co/AhiFo82bMt — The Telegraph (@Telegraph) August 26, 2021

Ο Μοχάμαντ Νάεμ, ένας εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν είπε στο Sputnik ότι το ισλαμικό κίνημα δεν γνωρίζει ποιος ευθύνεται για τις επιθέσεις και δεν αποκλείει την εμπλοκή του Ισλαμικού Κράτους

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι του αεροδρομίου της Καμπούλ ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα, συμπληρώνοντας ότι σημειώθηκε τουλάχιστον μία ακόμη έκρηξη στο ξενοδοχείο Μπάρον ή κοντά σε αυτό, στην πύλη.

At least 10 killed and dozen wounded in the recent #Kabul airport explosion – Local Media pic.twitter.com/7Lu6XulX7m — PURUSHOTTAM SINGH (@singhpuru2202) August 26, 2021

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα έναν αριθμό θυμάτων Αμερικανών και αμάχων», έγραψε ο Κίρμπι σε ανάρτηση στο Twitter.

Δημοσιογράφος του BBC ανέφερε πως υπήρξε και δεύτερη έκρηξη κοντά σε ξενοδοχείο, στο οποίο έχουν έδρα οι Βρετανοί που επιβλέπουν την εκκένωση όσων θέλουν να αποχωρήσουν.

Το βρετανικό δίκτυο Sky News μετέδωσε λίγο νωρίτερα, επικαλούμενο το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, πως η δεύτερη έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας προκλήθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο.

Σασόλι: Φρικιαστική η επίθεση στη Καμπούλ

Για «φρικιαστική και σκληρή επίθεση» κάνει λόγο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι αναφερόμενος στην επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Ειδικότερα σημειώνει:

«Φρικιαστική και σκληρή επίθεση. Στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η ασφάλεια του αεροδρομίου της Καμπούλ. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να βρουν τη δύναμη να φέρουν στην ασφάλεια τους Ευρωπαίους πολίτες και εκείνους που αισθάνονται ότι απειλούνται».

Καταδικάζει την επίθεση ο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε σήμερα την «τρομοκρατική επίθεση που σκότωσε και τραυμάτισε πολλούς αμάχους» κοντά στο αεροδρόμιο στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουραζίκ.

«Αυτό το συμβάν υπογραμμίζει τη μεταβλητότητα της κατάστασης στο πεδίο στο Αφγανιστάν, αλλά επίσης ενδυναμώνει την αποφασιστικότητά μας καθώς συνεχίζουμε να παρέχουμε επείγουσα βοήθεια σε όλη τη χώρα προς υποστήριξη του αφγανικού λαού», είπε σε δημοσιογράφους ο Ντουραζίκ.

«Από όσο γνωρίζουμε προς το παρόν» δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ του προσωπικού του ΟΗΕ.

Φον Ντερ Λάιεν: Ανανδρες και απάνθρωπες οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεργαστεί στενά για να αποφύγει την αναζωπύρωση της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν και όχι μόνο» τονίζει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Καταδικάζω έντονα τις άνανδρες και απάνθρωπες επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Είναι απαραίτητο να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων στο αεροδρόμιο.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεργαστεί στενά για να αποφύγει την αναζωπύρωση της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν και όχι μόνο» υπογραμμίζει με ανάρτησή της στο Twitter.