Αγγλία: «Φραγμός» στην πώληση των ενεργειακών ποτών – Θα απαγορευτούν για τους νέους κάτω των 16 ετών

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την απαγόρευση τους θα βελτιωθεί η σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών
Το ενεργειακό ποτό Red Bull
Σε απαγόρευση πώλησης ορισμένων ενεργειακών ποτών σε νέους κάτω των 16 ετών, προχωράει η κυβέρνηση της Αγγλίας με στόχο να «βελτιωθεί η σωματική και ψυχική υγεία τους» και για να καταπολεμηθεί η παχυσαρκία.

Πρόκειται κυρίως για τα ποτά Red Bull και Monster και έχει γίνει γνωστό ότι στην Αγγλία περίπου το ένα τρίτο των εφήβων ηλικίας 13 ως 16 ετών και σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών ηλικίας 11 ως 12 ετών καταναλώνουν κάθε εβδομάδα ένα ή περισσότερα από τα ενεργειακά ποτά, σύμφωνα με έρευνες τις οποίες επικαλείται το υπουργείο Υγείας.

Η κυβέρνηση προβάλλει τον «ολέθριο αντίκτυπο» των ποτών αυτών στην υγεία των νέων, κυρίως τις διαταραχές ύπνου, την αύξηση του άγχους, τη μείωση της συγκέντρωσης και των σχολικών αποτελεσμάτων.

«Πώς μπορούν τα παιδιά να επιτύχουν στο σχολείο, όταν πίνουν καθημερινά το αντίστοιχο ενός διπλού εσπρέσο;», αναρωτιέται στην ανακοίνωση ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Τα ενεργειακά ποτά «μπορεί να μοιάζουν αβλαβή, όμως έχουν αντίκτυπο στον ύπνο, τη συγκέντρωση και την ευεξία των σημερινών παιδιών, ενώ οι εκδοχές τους που είναι πλούσιες σε ζάχαρη προκαλούν ζημιές στα δόντια και συμβάλλουν στην παχυσαρκία», προσθέτει.

Η κυβέρνηση θέλει να καταστήσει παράνομη την πώληση στους κάτω των 16 ετών ενεργειακών ποτών που περιέχουν περισσότερα από 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ανά λίτρο.

Η απαγόρευση των ποτών, κυρίως Red Bull και Monster, θα εφαρμοστεί σε όλα τα σημεία πώλησης, περιλαμβανομένων των ιντερνετικών, στα καταστήματα, τα εστιατόρια, τα καφέ και τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης.

Διαβούλευση 12 εβδομάδων άρχισε σήμερα Τετάρτη (3/9/2025) για την εφαρμογή της απαγόρευσης, ώστε να συγκεντρωθούν πληροφορίες από ειδικούς σε θέματα υγείας, εκπαιδευτικούς, πωλητές κλπ..

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται στην Αγγλία ενώ η Βόρεια Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις σε θέματα υγείας.

