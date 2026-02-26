Ακόμη ένα πλήγμα για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου: Του απαγόρευσαν να κάνει ιππασία μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση Επστάιν

Ο 66χρονος πρώην πρίγκιπας Άντριου, αδερφός του βασιλιά Κάρολου, έχει φέρει τεράστια αναστάτωση στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, μετα τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Επστάιν και μάλιστα, φέρεται να του μοίραζε σημαντικά έγγραφα που αποκτούσε με την προηγούμενη ιδιοτητά του ως εμπορικός αντιπρόσωπος της Βρετανίας.

Ο Άντριου, είναι πλέον ουσιαστικά περιορισμένος στο σπίτι, έχοντας για συντροφιά μόνο τα σκυλιά του, ανάμεσά τους και δύο κόργκι της εκλιπούσας μητέρας του.

Την Τετάρτη, 25.02.2026, χαρακτηρίστηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων ως «αγενής, αλαζόνας και κακομαθημένος άνδρας», καθώς οι βουλευτές συζητούσαν τη δημοσιοποίηση απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων.

Του έκοψαν την ιππασία

Πριν μετακομίσει στο Σάντρινγχαμ πριν από 3 εβδομάδες, ο Άντριου εμφανιζόταν συχνά να κάνει ιππασία στην περιοχή του Ουίνδσορ. Ωστόσο, του έχει πλέον ζητηθεί να μην κάνει το ίδιο κοντά στη σημερινή του κατοικία στο Wood Farm, όπου μπορούν να τον φωτογραφίσουν οι παπαράτσι.

Έχει εμφανιστεί δημόσια μόνο μία φορά από τότε που απομονώθηκε, με εμφανώς έντονη έκφραση στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου την περασμένη Πέμπτη, μετά από 11 ώρες αστυνομικής ανάκρισης, αναφέρει η The Sun.

Όπως δήλωσε μία πηγή δήλωσε στη Sun: «Μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα, του δόθηκε εντολή να μην κάνει ιππασία. Θεωρείται κακή εικόνα. Δεν πιστεύουν ότι πρέπει να φαίνεται να χαμογελά και να δείχνει ευδιάθετος πάνω στο άλογό του όπως στο Ουίνδσορ.

Αλλά ήταν από τα λίγα πράγματα που πραγματικά απολάμβανε, οπότε τι θα κάνει τώρα με τον χρόνο του;»

Το περιστατικό ακολουθεί την οικειοθελή παράδοση της άδειας οπλοκατοχής του στην αστυνομία πέρυσι, γεγονός που έβαλε τέλος σε ακόμη ένα από τα χόμπι του.

Ο Άντριου είχε επίσης προκαλέσει την ενόχληση των συνεργατών του παλατιού όταν νωρίτερα αυτόν τον μήνα εθεάθη να χαμογελά και να χαιρετά περαστικούς από το αυτοκίνητό του κοντά στην πρώην κατοικία του, το Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, όπως αποκάλυψε κατ’ αποκλειστικότητα η Sun, μεταφέρθηκε υπό το σκοτάδι από την έπαυλή του με τα 31 δωμάτια για να εγκατασταθεί στο κτήμα του βασιλιά στο Σάντρινγχαμ.

Αναμένεται να μετακομίσει μόνιμα στη νέα του κατοικία στο γειτονικό Marsh Farm έως τις αρχές Απριλίου, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης.

Ενώ αστυνομικοί ασφαλείας φρουρούν το σπίτι, η μοναδική συντροφιά του Άντριου είναι δύο κόργκι που ανήκαν στην εκλιπούσα βασίλισσα και πέντε τεριέ Νόρφολκ.

Η καρατόμηση και η σύλληψη

Ο Άντριου, από τον οποίο ο αδελφός του βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε όλους τους βασιλικούς τίτλους πέρυσι, συνελήφθη στο σπίτι του το πρωί της περασμένης Πέμπτης με την υποψία παραπτώματος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στη νέα του κατοικία καθώς και στο Royal Lodge, όπου οι ερευνητές παρέμεναν και χθες.

Ο Άντριου, ο οποίος φέρεται να είχε διαβιβάσει ευαίσθητα emails στον παιδόφιλο χρηματοδότη φίλο του Τζέφρι Επστάιν, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, δέχθηκε χθες σφοδρή επίθεση στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο υπουργός Εμπορίου Κρις Μπράιαντ, που τον χαρακτήρισε «αγενή, αλαζόνα και κακομαθημένο», είπε ότι «δεν μπορούσε να διακρίνει μεταξύ του δημόσιου συμφέροντος, το οποίο ισχυριζόταν ότι υπηρετούσε, και του προσωπικού του συμφέροντος».

Ο κ. Μπράιαντ, ο οποίος είχε ζητήσει την απομάκρυνσή του από τον ρόλο του απεσταλμένου ήδη από το 2011, θυμήθηκε επίσης επίσκεψή του στην εκλογική του περιφέρεια στην Ουαλία. Όπως είπε: «Θυμάμαι να έρχεται να επισκεφθεί τους θαλασσοπρόσκοπους στο Τονιπάντι. Ήταν ενθουσιασμένοι που θα συναντούσαν ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας. Όμως επέμεινε να έρθει με ελικόπτερο, σε αντίθεση με τη μητέρα του που είχε έρθει δύο φορές στη Ρόντα και πάντα ερχόταν με αυτοκίνητο. Έφυγε νωρίς και έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον για τους νέους».

Αποκάλυψε επίσης ότι η κυβέρνηση «κινείται με ταχείς ρυθμούς» για νομοθεσία που θα αφαιρέσει τον Άντριου από τη γραμμή διαδοχής του θρόνου.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών σερ Εντ Ντέιβι δήλωσε ότι μετανιώνει που το 2011 είχε πει πως ο Άντριου έκανε «εξαιρετική δουλειά».

Οι βουλευτές συμφώνησαν να δημοσιοποιηθεί υλικό σχετικά με τον διορισμό του ως ειδικού απεσταλμένου εμπορίου το 2001, θέση που διατήρησε έως το 2011.

Ωστόσο, οι υπουργοί απέφυγαν να πουν ότι όλοι οι φάκελοι θα δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αστυνομική έρευνα.

Έγγραφα που αφορούν και τον συλληφθέντα πρώην πρέσβη των ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον θα παραμείνουν επίσης μη δημοσιοποιημένα έως ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα και ενδεχόμενη ποινική δίκη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η διαδικασία αυτή ενδέχεται να παραταθεί ακόμη και πέρα από τις γενικές εκλογές του 2029.