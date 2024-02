Αλεξέι Ναβάλνι: Άνδρες εξαφανίζουν κάθε ίχνος του από αυτοσχέδια μνημεία μέσα στη νύχτα

Πάνω από 350 συλλήψεις υποστηρικτών του Αλεξέι Ναβάλνι έχουν γίνει στη Ρωσία από τη μέρα που έγινε γνωστός ο θάνατος του μεγάλου πολιτικού αντιπάλου του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε μεγάλες πόλεις της Ρωσίας υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι αφήνουν λουλούδια και ανάβουν κεριά σε «αυτοσχέδια» μνημεία, ενώ την ίδια ώρα στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δεν γίνεται πλέον καμία αναφορά στον θάνατό του.

Η Ρωσία φαίνεται αποφασισμένη να εξαφανίσει κάθε ίχνος του Ναβάλνι και αυτός είναι ένας από τους λόγους, που μέχρι στιγμής δεν έχει παραδοθεί η σορός του στην οικογένειά του.

Μάλιστα, ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης, το Sotavision, κατέγραψε απίστευτες σκηνές όπου άνδρες ντυμένοι στα μαύρα απομακρύνουν βιαστικά λουλούδια και κεριά αφιερωμένα στο Ναβάλνι και καταστρέφουν το αυτοσχέδιο μνημείο.

Λίγα μέτρα πιο πέρα αστυνομικοί περιφρουρούν την πλατεία, ενώ περαστικοί κοιτούν με απορία όσα συμβαίνουν.

Russia: In downtown Moscow, undercover gestapo in plainclothes are dismantling & desecrating a memorial site dedicated to Alexei Navalny, murdered earlier today by Putin. Everyone who came out to mourn has either been arrested or dispersed. pic.twitter.com/6E6nyUrLZt