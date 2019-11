Σε 45 ανέρχονται οι νεκροί από τον φονικό σεισμό των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αλβανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκαν τρία ακόμα σοροί στο τετραώροφο που κατέρρευσε, από τα συνολικά 5 άτομα που αναζητούνταν από χθες. Πρόκειται για μέλη της οικογένειας Λιάλια που θρηνεί 8 άτομα.

Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών ξεπερνάει τους 900. Από αυτούς οι 65 φέρουν σοβαρότερα τραύματα. Ο αριθμός των τραυματιών αυξάνεται, διότι οι μετασεισμικές δονήσεις προκαλούν και νέους τραυματισμούς. Έτσι, η σημερινή μετασεισμική δόνηση των 5,1 Ρίχτερ οδήγησε στο νοσοκομείο Τιράνων 7 άτομα.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν σήμερα τα πρώτα στοιχεία σε σχέση με τις υλικές ζημιές. Τα στοιχεία αφορούν μόνον ένα μέρος των σεισμόπληκτων περιοχών. Μαρτυρούν όμως τις τραγικές συνέπειες του σεισμού. Πρόκειται για περισσότερες από 260 πολυκατοικίες και περισσότερα από 1.600 σπίτια που δέχτηκαν σοβαρές ζημιές ή κρίνονται ακατοίκητα.

Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα συνεχίζει να πρωτοστατεί σε ό,τι αφορά τη συμπαράσταση στον δοκιμαζόμενο αλβανικό λαό. Σήμερα το απόγευμα στο αεροδρόμιο των Τιράνων έφθασαν δύο κινητά μαγειρεία του ελληνικού στρατού μαζί με το εξαμελές προσωπικό τους για να συμβάλουν στην σίτιση των πληγέντων. Η κάθε μονάδα μπορεί να ετοιμάσει 300 μερίδες φαγητού ανά γεύμα.

Ο νέος σεισμός, μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28.11.2019) στην Αλβανία, προκαλώντας ξανά τρόμο και πανικό. Ο ισχυρός μετασεισμός σημειώθηκε περίπου στις 12:20 και οι εικόνες από το νοσοκομείο Δυρραχίου αποτυπώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο πως ο φόβος έχει «φωλιάσει» σε όλη τη χώρα.

Εικόνες που μετέδωσαν αλβανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν γιατρούς, ασθενείς και συνοδούς, που βρίσκονταν στο νοσοκομείο του Δυρραχίου την ώρα του νέου σεισμού, να τρέχουν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν από το κτίριο.

Panic in #Durres, 4.9 magnitude #earthquake damages hospital, doctors and patients take to the streets. #Albania #PrayForAlbania – @LastQuake pic.twitter.com/vTokQfUrjJ

— Xhildinho Z (@xhildinho) November 28, 2019