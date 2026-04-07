Axios: Ο Τραμπ μπορεί να αναβάλει το τελεσίγραφο στο Ιράν αν δει ότι πλησιάζει συμφωνία

Μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση σχετικά με το μέλλον του πολέμου στο Ιράν, βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει το Axios σε δημοσίευμά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναφέρει ότι θα πρέπει να υλοποιήσει την απειλή του να καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν, είτε να παρατείνει για άλλη μια φορά την προθεσμία που ο ίδιος έθεσε – η οποία λήγει απόψε (07.04.2026), ώστε να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ απείλησε να καταστρέψει κάθε γέφυρα και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν μέχρι τα μεσάνυχτα, μεταξύ άλλων επιλογών που θα είχαν καταστροφικές συνέπειες για τους απλούς Ιρανούς και θα πυροδοτούσαν επικίνδυνα αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή. Διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία προσπαθούν να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο, προωθώντας μια συμφωνία ή τουλάχιστον κερδίζοντας χρόνο.

«Αν ο πρόεδρος δει ότι μια συμφωνία πλησιάζει, πιθανότατα θα αναβάλει την ενέργεια. Αλλά αυτός και μόνο αυτός παίρνει αυτή την απόφαση», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios. Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι είναι «σκεπτικοί» ως προς το ενδεχόμενο να υπάρξει παράταση αυτή τη φορά.

Αυτή η αναφορά βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι αξιωματούχους και πηγές που έχουν άμεση γνώση των διπλωματικών εξελίξεων.

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση ανατολή.

«Χέγκσεθ και Ρούμπιο μοιάζουν ειρηνιστές μπροστά στον Τραμπ»

Ο Τραμπ ενδέχεται να είναι ο πιο σκληροπυρηνικός παράγοντας στα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησής του όσον αφορά το Ιράν, σύμφωνα με μια αμερικανική πηγή που μίλησε μαζί του αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες.

«Ο πρόεδρος είναι ο πιο αιμοδιψής, σαν τρελό σκυλί», δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ, υποβαθμίζοντας τις φήμες ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ή ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον παρότρυναν. «Αυτοί οι τύποι μοιάζουν με ειρηνιστές σε σύγκριση με τον πρόεδρο».

Ο Τραμπ έχει αρχίσει να ρωτάει συμβούλους και έμπιστους του για το σχέδιο επίθεσης σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, ρωτώντας τους: «Τι πιστεύετε για την Ημέρα των Υποδομών;»

Η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ— θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει μια συμφωνία τώρα, αν αυτό είναι δυνατό.

Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και πολιτικοί σύμμαχοι όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Καρολίνα) προτρέπουν τον Τραμπ να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, εκτός αν το Ιράν κάνει παραχωρήσεις που προς το παρόν φαίνονται απίθανες, όπως η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ή η παραίτηση από όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Το Ιράν υπέβαλε τη Δευτέρα μια απάντηση 10 σημείων στις τρέχουσες ειρηνευτικές προτάσεις. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος την χαρακτήρισε «μαξιμαλιστική», αλλά ο Λευκός Οίκος την είδε ως διαπραγματευτική τακτική και όχι ως απόρριψη.

Οι μεσολαβητές ενημέρωσαν τον Λευκό Οίκο ότι συνεργάζονται με τους Ιρανούς για την τροποποίηση και την αναδιατύπωση των προτάσεων. Επιπλέον, προειδοποίησαν ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ιράν είναι πολύ αργή, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί παράταση της προθεσμίας.

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας ότι ο αργός ρυθμός των ιρανικών διαβουλεύσεων εμπόδιζε την πρόοδο των συνομιλιών, επισημαίνοντας ότι οι Ιρανοί ηγέτες δεν μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Ανέφερε ότι αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν παιδιά για να ανταλλάσσουν σημειώματα. Μια πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ αναφερόταν στον τρόπο με τον οποίο ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επικοινωνεί με τον έξω κόσμο και δίνει εντολές στους υφισταμένους του.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ δήλωσαν στους μεσολαβητές ότι ο πρόεδρος πρέπει να δει θετικά σημάδια από τους Ιρανούς για να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης. «Είμαστε βουτηγμένοι μέχρι το λαιμό στις διαπραγματεύσεις, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί», είπε ένας από αυτούς.

Ο Τραμπ παρουσίασε μια καταστροφική εικόνα για το άμεσο μέλλον του Ιράν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του, προσθέτοντας ωστόσο ότι μια συμφωνία εξακολουθεί να είναι εφικτή. «Ολόκληρη η χώρα θα μπορούσε να καταστραφεί σε μια νύχτα, και αυτό μπορεί να συμβεί αύριο το βράδυ», δήλωσε ο Τραμπ.

«Έχουμε ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο κάθε γέφυρα στο Ιράν θα έχει καταστραφεί μέχρι τις 12 το βράδυ αύριο. Κάθε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν θα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, θα καίγεται, θα εκρήγνυται και δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ. Εννοώ πλήρη καταστροφή μέχρι τις 12, και αυτό θα συμβεί σε διάστημα τεσσάρων ωρών αν το θέλαμε», είπε ο Τραμπ.

«Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό», τόνισε. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ είπε ότι οι διαπραγματεύσεις «πηγαίνουν καλά» και τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν «έναν ενεργό, πρόθυμο συμμετέχοντα από την άλλη πλευρά» που «διαπραγματεύεται με καλή πίστη».

Δύο πηγές ανέφεραν ότι ένα σχέδιο για μια μαζική βομβιστική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν είναι έτοιμο να τεθεί σε εφαρμογή, αν ο Αμερικανός πρόεδρος δώσει την εντολή. «Ο Τραμπ θα δεχόταν μια συμφωνία αν του προσφερόταν, αλλά δεν είναι σαφές αν οι Ιρανοί είναι έτοιμοι. Η κατάσταση θα είναι εξαιρετικά τεταμένη μέχρι την Τρίτη στις 8 μ.μ», δήλωσε μια αμερικανική πηγή κοντά στον Τραμπ.