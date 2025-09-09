Αυστραλία: «Ήταν πάντα ένας ήρωας», λέει η οικογένειά του 57χρονου σερφερ που κατασπαράχτηκε από καρχαρία σε μια συγκινητική ανακοίνωση

Η οικογένεια του 57χρονου ομογενή Μέρκιουρι Ψιλάκη ο οποίος κατασπαράχτηκε από καρχαρία ενώ έκανε surf σε δημοφιλή παραλία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, θρηνεί τον άνθρωπό της.

Ο άτυχος άνδρας και δεινός σέρφερ, δέχτηκε επίθεση από έναν μεγάλο καρχαρία 100 μέτρα μακριά από την ακτή της παραλίας Dee Why, βόρεια του Σίδνεϊ, το πρωί του προηγούμενου Σαββάτου (06.09.2025).

Ο τραγικός θάνατός του, έχει καλύψει με ένα βαρύ πέπλο πένθους την τοπική κοινότητα όπου ζούσε ο Ψυλάκης – σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Μέρκιουρι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

«Ο Merc ήταν βαθιά αγαπητός από όλους όσοι τον γνωρίζουν. Ήταν η αδελφή ψυχή της Μαρίας, ο καλύτερος φίλος μας και ο πιο στοργικός πατέρας για την Freedom, την κόρη του για την οποία ήταν τόσο περήφανος. Η σχέση τους ήταν εξαιρετική και πάντα έβαζε την οικογένειά του πάνω από όλα. Η οικογένειά του ήταν τα πάντα για αυτόν», δήλωση της οικογένειάς του σύμφωνα με την Daily Mail.

It has been a horrific day on Sydney's northern beaches – a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o September 6, 2025

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γράψουμε αυτή τη δήλωση, καθώς δεν υπάρχουν οι λέξεις που να μπορούν να περιγράψουν τον εκπληκτικό, χιουμοριστικό και όμορφο άνθρωπο που ήταν – όλοι το ένιωθαν αυτό. Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα να πούμε, αλλά είναι αδύνατο να τον περιγράψουμε σε μια δήλωση», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η οικογένεια, μοιράστηκε νέες φωτογραφίες του Mercury: μία που ο 57χρονος αγκαλιάζει την κόρη του και μια οικογενειακή φωτογραφία του Mercury, της Maria και της Freedom σε ευτυχισμένες στιγμές.

Η οικογένεια Psillakis είπε ότι ο έμπειρος σέρφερ ήταν «αδύνατο να μην τον αγαπήσεις» και είχε μια ενέργεια που ήταν «εξαιρετική και μαγνητική».

«Όταν ενδιαφερόταν για κάτι, αφιερωνόταν πλήρως, ξεχωρίζοντας με πάθος και συγκέντρωση. Είχε πολλά χόμπι – απέκτησε μαύρη ζώνη στο ταεκβοντό, ταξίδευε σε μακρινά μέρη για να κάνει σέρφινγκ και περνούσε ατελείωτες ώρες με την οικογένειά του, φροντίζοντας να νιώθουν πάντα ότι τους εκτιμά και τους αγαπά», συμπληρώνει η δήλωση.

«Ο Merc είχε επίσης μεγάλη πάθος για σπάνιους φοίνικες, κάτι που του χάρισε το παρατσούκλι “the germinator” – άλλα μέλη της κοινότητας των φοινικόδεντρων έλεγαν χαριτολογώντας ότι θα μπορούσε να βλαστήσει ακόμα και μια πέτρα – μια αναφορά στην εξαιρετική του ικανότητα να δίνει ζωή ακόμα και στους πιο απίθανους σπόρους», αναφέρει η οικογένεια.

Ευχαρίστησαν επίσης όσους βοήθησαν να βγάλουν τον 57χρονο στην ακτή μετά το επίθεμα.

«Το Σάββατο, ο Merc έσωσε τους φίλους του στο σερφ, προειδοποιώντας τους για τον καρχαρία που βρισκόταν κοντά. Ήταν ενήμερος για τους κινδύνους του ωκεανού και, ενώ αγαπούσε το σερφ, ήταν πάντα προσεκτικός για να διατηρεί την ασφάλειά του», ανέφεραν.

«Δυστυχώς, αυτό ήταν ένα τραγικό και αναπόφευκτο ατύχημα. Οι άνδρες που έδειξαν ανιδιοτέλεια και θάρρος βγάζοντας τον Merc από τα κύματα – σας είμαστε για πάντα ευγνώμονες και προσευχόμαστε να λάβετε την υποστήριξη που χρειάζεστε.

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε το Life Saving Club, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία που παρείχαν πολύτιμη καθοδήγηση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η υποστήριξή σας δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

«Ο Merc είναι και θα είναι πάντα ένας ήρωας, ένας στοργικός και αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας και οικογενειάρχης που μπορούσε να αντιμετωπίσει κάθε κατάσταση με χιούμορ. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την απώλεια, αλλά θα κουβαλάμε για πάντα το πνεύμα, την ενέργεια και τη χαρά του στις καρδιές μας».

«Ήταν ο καθρέφτης μου, το αίμα μου, το DNA μου»

Το δικό του δημόσιο «αντίο» είπε και ο δίδυμος αδελφός του Μέρκιουρι, Μάικ ο οποίος σε ανάρτησή του στο instagram, περιέγραψε τον απίστευτο πόνο που βιώνει:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Psillakis Surfboards (@psillakissurfboards)

«Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο της ζωής μου. Ήταν το Γιν μου, ήμουν το Γιανγκ του. Ήταν ο καθρέφτης μου, το αίμα μου, το DNA μου. Ήμασταν τηλεπαθητικοί. Μοιραζόμασταν την ίδια ψυχή», έγραψε μεταξύ άλλων.