Αυτή είναι εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν στην Ευρώπη – Δείτε τον χάρτη

Η απειλή που αποδίδεται στο ιρανικό καθεστώς δεν περιορίζεται μόνο στο Ισραήλ και τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, φτάνει έως την Ευρώπη, γεγονός που εντείνει τις διεθνείς ανησυχίες για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, με διαδοχικές στρατιωτικές κινήσεις και σκληρή ρητορική και από τις δύο πλευρές. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με την κρίση να κλιμακώνεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, λίγες ώρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του τονίσει ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν μπορούν να πλήξουν τόσο την Ευρώπη όσο και την Αμερική, έκανε μία ανάρτηση παρουσιάζοντας τον χάρτη της εμβέλειάς τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής.

Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο γραφικό γίνεται χρήση ομόκεντρων κύκλων που καλύπτουν περιοχές της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα.

Παράλληλα ο Ιρανός πρέσβης στην Ισπανία, Ρεζά Zαμπίμπ, προειδοποίησε πως «το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί» και τονίζει ότι το Ιράν είναι «μια χώρα ικανή να αντιδράσει».