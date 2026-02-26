BBC: Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν 14χρονο Παλαιστίνιο και τον κοιτούσαν αδιάφοροι να πεθαίνει από αιμορραγία

Σοκ και οργή προκαλεί βίντεο που φέρνει στο φως το BBC: ένας 14χρονος Παλαιστίνιος πυροβολείται σε καταυλισμό της Δυτικής Όχθης και μένει αιμόφυρτος στο έδαφος ενώ Ισραηλινοί στρατιώτες στέκονται γύρω του και – σύμφωνα με μαρτυρίες – εμποδίζουν τα ασθενοφόρα να τον προσεγγίσουν και να του προσφέρουν βοήθεια.

Σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες αυτοπτών, συνολικά 14 ισραηλινοί στρατιώτες στέκονταν απαθέστατοι γύρω από τον τραυματισμένο Παλαιστίνιο έφηβο τον Τζαντ Τζαντάλα για τουλάχιστον 45 λεπτά, αφήνοντάς τον να αιμορραγεί μέχρι που πέθανε.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν στο BBC ότι οι στρατιώτες παρείχαν «αρχική ιατρική περίθαλψη», χωρίς ωστόσο να δώσουν διευκρινίσεις για το είδος ή τον χρόνο παροχής της. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι ο 14χρονος είχε πετάξει πέτρα εναντίον τους, πράξη που – κατά την εκδοχή τους – δικαιολογούσε την ένοπλη αντίδραση.

Τα βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή των πυροβολισμών

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει στρατιώτη να πετά αντικείμενο δίπλα στον τραυματισμένο Τζαντ και στη συνέχεια να το φωτογραφίζει. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Η οικογένεια του αγοριού, καθώς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή ενδεχομένως αποσκοπούσε στη δημιουργία ενοχοποιητικών στοιχείων.

Τελικά οι στρατιώτες μετέφεραν τον 14χρονο σε στρατιωτικό όχημα, ωστόσο παραμένει ασαφές πότε ακριβώς κατέληξε. Οι συνθήκες θανάτου του – ο αριθμός των πυροβολισμών, τα τραύματα και το ακριβές σημείο που επλήγη – δεν έχουν διευκρινιστεί, καθώς, σύμφωνα με το BBC, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιστρέψει τη σορό στην οικογένεια ούτε έχει απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις.

West Bank | The boy Jad Jihad Jadallah was killed by Israeli occupation forces during a raid on Al-Far’a camp south of Tubas, and the occupation is detaining his body. pic.twitter.com/DCC4fbbe4g — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 16, 2025

Ο Τζαντ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην αλ-Φαρά, καταυλισμό προσφύγων στη Δυτική Όχθη με περίπου 10.000 κατοίκους. Όπως και άλλοι καταυλισμοί στα κατεχόμενα εδάφη, δέχεται συχνές ισραηλινές επιχειρήσεις, τις οποίες το Ισραήλ χαρακτηρίζει αναγκαίες για την αντιμετώπιση ένοπλων ομάδων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, 55 παιδιά σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη το περασμένο έτος, ενώ από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί 227 ανήλικοι.

Δύο στοιχεία ξεχωρίζουν στην υπόθεση Τζαντ: η πολύωρη παραμονή του τραυματισμένου παιδιού στο έδαφος χωρίς ιατρική φροντίδα και ο μεγάλος αριθμός βίντεο που καταγράφουν το περιστατικό και έχουν επαληθευτεί από το BBC.

Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τη στιγμή των πυροβολισμών. Στο βίντεο διακρίνονται τρία αγόρια σε ένα στενό, την ώρα που – σύμφωνα με μαρτυρίες – ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα αποχωρούσαν από την περιοχή. Χωρίς να το γνωρίζουν, τέσσερις στρατιώτες βρίσκονταν κρυμμένοι πίσω από τοίχο, λίγα μόλις μέτρα μακριά.

Οι φίλοι του Τζαντ φαίνεται να εντοπίζουν πρώτοι τους στρατιώτες και να τρέχουν. Ο 14χρονος είτε δεν τους είδε είτε αντέδρασε αργά. Στο υλικό διακρίνεται στρατιώτης να εμφανίζεται σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων και να ανοίγει πυρ. Ο Τζαντ επιχειρεί να διαφύγει, όμως λίγα μέτρα παρακάτω καταρρέει.

Ο επικεφαλής διασώστης Χασάν Φούχα δήλωσε ότι το πλήρωμα του ασθενοφόρου εμποδίστηκε υπό την απειλή όπλων να πλησιάσει, παρότι ο τραυματισμένος βρισκόταν περίπου 100 μέτρα μακριά και σε ορατό σημείο. «Προσπαθήσαμε επανειλημμένα να προσεγγίσουμε το παιδί, αλλά μας το απαγόρευσαν», είπε, προσθέτοντας ότι παρακολουθούσαν αβοήθητοι για τουλάχιστον 35 λεπτά.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι ο Τζαντ ήταν «τρομοκράτης» που επιχείρησε να επιτεθεί στις δυνάμεις τους. Η μητέρα του, Σάφα, απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό και κάνει λόγο για προσπάθεια παγίδευσης του παιδιού της. «Όποιος δει το βίντεο θα καταλάβει», δήλωσε.

Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του 14χρονου παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ η οικογένεια εξακολουθεί να ζητά την επιστροφή της σορού του.