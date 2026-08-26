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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφτασαν στη Βρετανία με τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από εκπροσώπους του Χάρι και της Μέγκαν για την άφιξή τους - Η επιστροφή τους πραγματοποιείται έξι χρόνια μετά την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη Βρετανία και να μετακομίσουν στην Καλιφόρνια
Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ
Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ / Jonathan Brady / Pool via REUTERS / File Photo
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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψαν στη Βρετανία, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ.

Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψαν μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ από την Καλιφόρνια στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια αναμένεται να παραμείνει στη χώρα για «παρατεταμένο χρονικό διάστημα», ενώ τα παιδιά έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολείο στη Βρετανία και αναμένεται να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους την επόμενη εβδομάδα.

Η επιστροφή τους πραγματοποιείται περίπου έξι χρόνια μετά την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη Βρετανία και να μετακομίσουν στην Καλιφόρνια, παραιτούμενοι παράλληλα από τα καθήκοντά τους ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η είδηση της επιστροφής τους είχε γίνει γνωστή μόλις την περασμένη εβδομάδα, ενώ, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από εκπροσώπους του Χάρι και της Μέγκαν για την άφιξή τους την Τετάρτη (26.08.2026).

Το BBC μετέδωσε ότι το ζευγάρι έχει ήδη φτάσει στη Βρετανία, ενώ η Daily Telegraph ανέφερε ότι η οικογένεια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ το μεσημέρι.

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