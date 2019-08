Brexit: Δημόσια… βρισίδια του Χιου Γκραντ εναντίον του Μπόρις Τζόνσον!

Η Βρετανία έχει πάρει… φωτιά μετά την -τουλάχιστον- αμφιλεγόμενη απόφαση του Μπόρις Τζόνσον να βάλει «λουκέτο» στο Κοινοβούλιο ώστε να μην μπορούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι να «μπλοκάρουν» τα πλάνα του για το Brexit! Οι αντιδράσεις είναι σφοδρές και ο Χιου Γκραντ… απασφάλισε!

Είναι σπάνιο να βλέπει κανείς έναν ηθοποιό του βεληνεκούς του Χιου Γκραντ να επιτίθεται με τέτοιο τρόπο δημοσίως εναντίον του πρωθυπουργού της χώρας του!

Κι όμως έγινε, με τον Χιου Γκραντ να είναι πραγματικά έξαλλος με τις εξελίξεις γύρω από το «λουκέτο» του Τζόνσον λόγω Brexit.

Με μια ανάρτηση – κόλαφο στο Twitter, ο διάσημος ηθοποιός «λούζει» με απίστευτους χαρακτηρισμούς τον βρετανό πρωθυπουργό.

Τα λόγια του… μιλούν από μόνα τους!

«Δεν θα παίξεις γ@@@να παιχνίδια με το μέλλον τον παιδιών μου. Δεν θα καταστρέψεις τις ελευθερίες που υπερασπίστηκε πολεμώντας σε δύο Παγκοσμίους Πολέμους ο παππούς μου. Άντε γ@@σου υπερ-προβεβλημένο λαστιχένιο παιχνίδι μπάνιου. Η Βρετανία είναι αηδιασμένη με εσένα και τη μικρή μ@@@νη συμμορία σου», λέει ο Χιου Γκραντ σε… ελεύθερη μετάφραση.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) August 28, 2019