Brexit: Χάος στη Βουλή και νέα ήττα για τον Μπόρις Τζόνσον – video

Πρωτοφανείς εικόνες στη βρετανική Βουλή, όπου ο Μπόρις Τζόνσον γνώρισε την έκτη του ήττα ως πρωθυπουργός, αλλά εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην κάνει ούτε βήμα πίσω. Μπορεί το νέο αίτημά του για εκλογές να απορρίφθηκε ξανά, μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση αλλά εκείνος φρόντισε να στείλει μήνυμα πως παράταση για το Brexit δεν θα ζητήσει από την Ε.Ε.

Απομένουν πλέον 50 μέρες έως την 31η Οκτωβρίου, όταν υποτίθεται πως είτε με συμφωνία είτε χωρίς, η Βρετανία θα αποχωρίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει για τη Βρετανία. Ούτε πως θα γίνει το περιβόητο Brexit.

Η συνεδρίαση στη Βουλή που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στιγματίστηκε από εικόνες που δεν τιμούν κανέναν. Το κλίμα ήταν τεταμένο. Οι διαπληκτισμοί και οι αντεγκλήσεις δεν έλειψαν, ούτε οι αποδοκιμασίες ή οι… επευφημίες.

Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν όταν ο πρόεδρος της Βουλής Τζον Μπέρκοου επιχείρησε να κατέβει από τη θέση του για να κατευθυνθεί στη Βουλή των Λόρδων ώστε να ολοκληρωθεί, τυπικά, η διαδικασία του «λουκέτου» στη Βουλή που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση Τζόνσον.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να τον «εμποδίσουν», σε μια συμβολική κίνηση, φράζοντάς του το δρόμο και κρατώντας στα χέρια τους χαρτιά με συνθήματα.

Δείτε τις απίστευτες στιγμές

Άλλοι, πάλι, το έριξαν στο… τραγούδι.

I know you’re not meant to film in the chamber, but everyone on the opposition benches is singing and this moment was beautiful. pic.twitter.com/MfQzpdTHRa

— Danielle Rowley MP (@DaniRowley) September 10, 2019