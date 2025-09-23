Κόσμος

Κοπεγχάγη: «Ικανός χειριστής» πίσω από τα μυστηριώδη drones που έκλεισαν το αεροδρόμιο – Με προβλήματα οι πτήσεις στο Όσλο

Από διαφορετικές κατευθύνσεις ήρθαν τα drones που έκλεισαν το διεθνές αεροδρόμιο της δανικής πρωτεύουσας - Η προέλευση τους δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή
Αεροδρόμιο Κοπεγχάγης
Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ / ΜΠΕ / ΕΡΑ / MADS CLAUS RASMUSSEΝ

Σε συναγερμό όλη η Ευρώπη και ειδικά η Νορβηγία και η Δανία μετά τα drones που εθεάθησαν με αποτέλεσμα να κλείσουν τα διεθνή αεροδρόμια στις δύο πρωτεύουσες. Και όλα αυτά λίγες ημέρες αφού ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και της Πολωνίας. Το αν η Ρωσία κρύβεται πίσω από τα προβλήματα που ξέσπασαν σε Όσλο και Κοπεγχάγη, παραμένει άγνωστο.

Τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο ξεκίνησαν να επαναλειτουργούν σήμερα (23.09.2025) αφού είχαν κλείσει τη Δευτέρα για λόγους ασφαλείας. Η δανική αστυνομία δήλωσε ότι τα drones φαίνεται πως χειριζόταν «ένας ικανός χειριστής». Οι ύποπτοι δεν έχουν εντοπιστεί.

«Είναι κάποιος ο οποίος έχει τις ικανότητες, τη βούληση και τα εργαλεία για να επιδειχθεί κατ’ αυτό τον τρόπο», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν, προσθέτοντας ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πει κανείς αν τα επεισόδια στη Δανία και τη Νορβηγία συνδέονται μεταξύ τους.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για 4 ώρες, όταν δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν πολύ κοντά.

Λίγες ώρες μετά έκλεισε για 3 ώρες και το αεροδρόμιο του Όσλο αφού εθεάθησαν 2 drones. Το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας επαναλειτούργησε σήμερα στις 03:15 (τοπική ώρα, 04:15 ώρα Ελλάδας).

Ο Γέσπερσεν δήλωσε πως τα drones στη Δανία ήρθαν από διαφορετικές κατευθύνσεις αναβοσβήνοντας τα φώτα τους, πριν εξαφανισθούν έπειτα από ώρες.

Πτήσεις ανακατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια ενώ προβλήματα στα αεροπορικά δρομολόγια αναμένονται και σήμερα μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Οι δανικές και οι νορβηγικές αρχές εργάζονται μαζί σχετικά με τα επεισόδια αυτά, τόνισε ο αστυνομικός αξιωματούχους Γιάκομπ Χάνσεν, διευκρινίζοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί ο στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Η προέλευση των drones, τα οποία εξαφανίσθηκαν χωρίς να αναχαιτισθούν, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή, παραδέχθηκε ο Χάνσεν.

«Στο στάδιο αυτό, δεν γνωρίζουμε» αν τα αεροσκάφη αυτά μπορεί να είναι ρωσικής προέλευσης, διευκρίνισε ερωτηθείς σχετικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Καταδίκη για τη «Μήδεια» της Νέας Ζηλανδίας – Σκότωσε τα παιδιά της και τα έκρυψε σε βαλίτσες
Μια σειρά συμπτώσεων αποκάλυψαν ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στην ιστορία της Νέας Ζηλανδίας. με μια μητέρα να έχει αφαιρέσει τη ζωή από τα παιδιά της και να έχει κρύψει τις σορούς τους σε βαλίτσες. 
δίκη
Η Χαμάς εκτέλεσε έξω από νοσοκομείο 3 Παλαιστίνιους, κατηγορώντας τους για συνεργασία με το Ισραήλ – Δείτε βίντεο
Τα μέλη της Χαμάς άφησαν γράμματα πάνω στα πτώματα των Παλαιστίνιων με το μήνυμα «η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη» - Στην εκτέλεση συμμετείχαν και μέλη της Ισλαμική Τζιχάντ και των ταξιαρχιών των Μουτζαχεντίν
Χαμάς
36
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνάντησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Συζήτησαν για την ειρήνη και την ουκρανική εκκλησία
«Ευχαριστώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την υποστήριξη, την αλληλεγγύη, την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ουκρανίας», έγραψε σε ανάρτηση ο πρόεδρος της Ουκρανίας
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος / Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Και το Βέλγιο αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης: «Υποστηρίζουμε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών», λέει ο Μπαρτ ντε Βίβερ
Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους έρχεται λίγες ώρες μετά από την αναγνώριση και της Γαλλίας - Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνουν πως αυτές οι πρωτοβουλίες ανταμείβουν την Χαμάς
Μπαρτ ντε Βίβερ
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Έφερε ως παράδειγμα τους Άμις και τους «φτωχούς» Κουβανούς που, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν έχουν καθόλου αυτισμό» - «Οι εγκυμονούσες να σφίξουν τα δόντια και να κάνουν υπομονή» είπε
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρόμπερτ Κένεντι 17
Newsit logo
Newsit logo