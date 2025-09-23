Κοπεγχάγη: «Ικανός χειριστής» πίσω από τα μυστηριώδη drones που έκλεισαν το αεροδρόμιο – Με προβλήματα οι πτήσεις στο Όσλο

Σε συναγερμό όλη η Ευρώπη και ειδικά η Νορβηγία και η Δανία μετά τα drones που εθεάθησαν με αποτέλεσμα να κλείσουν τα διεθνή αεροδρόμια στις δύο πρωτεύουσες. Και όλα αυτά λίγες ημέρες αφού ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και της Πολωνίας. Το αν η Ρωσία κρύβεται πίσω από τα προβλήματα που ξέσπασαν σε Όσλο και Κοπεγχάγη, παραμένει άγνωστο.

Τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο ξεκίνησαν να επαναλειτουργούν σήμερα (23.09.2025) αφού είχαν κλείσει τη Δευτέρα για λόγους ασφαλείας. Η δανική αστυνομία δήλωσε ότι τα drones φαίνεται πως χειριζόταν «ένας ικανός χειριστής». Οι ύποπτοι δεν έχουν εντοπιστεί.

«Είναι κάποιος ο οποίος έχει τις ικανότητες, τη βούληση και τα εργαλεία για να επιδειχθεί κατ’ αυτό τον τρόπο», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν, προσθέτοντας ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πει κανείς αν τα επεισόδια στη Δανία και τη Νορβηγία συνδέονται μεταξύ τους.

Last night, Denmark and Norway were forced to close their main airports for four hours due to drone sightings.



At Copenhagen Airport, multiple “large” drones were seen flying over the Øresund Strait.



Danish police told reporters this morning that they were likely flown by a… pic.twitter.com/b7LffC6yga — intogrey (@intogreyx) September 23, 2025

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για 4 ώρες, όταν δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν πολύ κοντά.

Λίγες ώρες μετά έκλεισε για 3 ώρες και το αεροδρόμιο του Όσλο αφού εθεάθησαν 2 drones. Το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας επαναλειτούργησε σήμερα στις 03:15 (τοπική ώρα, 04:15 ώρα Ελλάδας).

Ο Γέσπερσεν δήλωσε πως τα drones στη Δανία ήρθαν από διαφορετικές κατευθύνσεις αναβοσβήνοντας τα φώτα τους, πριν εξαφανισθούν έπειτα από ώρες.

DRONE CHAOS HITS SCANDINAVIA



Last night, Copenhagen Airport saw 51 flights diverted and 109 cancelled due to drone activity. Oslo Airport experienced 11 diversions and 19 cancellations. Authorities investigating origin and links between incidents. pic.twitter.com/P45enfMjhn — The_Independent (@TheIndeWire) September 23, 2025

Πτήσεις ανακατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια ενώ προβλήματα στα αεροπορικά δρομολόγια αναμένονται και σήμερα μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Οι δανικές και οι νορβηγικές αρχές εργάζονται μαζί σχετικά με τα επεισόδια αυτά, τόνισε ο αστυνομικός αξιωματούχους Γιάκομπ Χάνσεν, διευκρινίζοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί ο στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Η προέλευση των drones, τα οποία εξαφανίσθηκαν χωρίς να αναχαιτισθούν, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή, παραδέχθηκε ο Χάνσεν.

«Στο στάδιο αυτό, δεν γνωρίζουμε» αν τα αεροσκάφη αυτά μπορεί να είναι ρωσικής προέλευσης, διευκρίνισε ερωτηθείς σχετικά.