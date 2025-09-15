Κόσμος

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βρέθηκε βόμβα κοντά στον χώρο όπου έπεσε νεκρός – Δύο συλλήψεις

Ο εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε κάτω από όχημα μέσου ενημέρωσης - Η συσκευή είχε ενεργοποιηθεί αλλά «δεν λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί»
Τσάρλι Κερκ
ο Τσάρλι Κερκ / REUTERS / David Ryder / File Photo

Δύο άνδρες συνελήφθησαν για τοποθέτηση βόμβας κοντά στο πανεπιστημιακό campus όπου δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ με μία σφαίρα στον λαιμό στη Γιούτα. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι «πολλοί άνθρωποι» βρίσκονται υπό έρευνα σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή. 

Ο Άντιμπ Νασίρ, 58 ετών, και ο Άντιλ Τζάστις Άχμε Νασίρ, 31 ετών, προσήχθησαν την Κυριακή (14.09.2025), αφού εντοπίστηκε η βόμβα, σύμφωνα με την Sun. Ο εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε κάτω από όχημα μέσου ενημέρωσης στην Γιούτα, όπου έγινε η δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, στη Γιούτα. 

Ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών διαπίστωσε ότι η συσκευή είχε ενεργοποιηθεί αλλά «δεν λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί», προσθέτοντας ότι αποτελούσε «σημαντική» απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο αξιωματικός ερευνών της Unified Fire Authority, Τζέφρι Ντέιβιντ Νέλσον, δήλωσε: «Λόγω της φύσης της συσκευής και της τοποθέτησής της, αυτό το περιστατικό συνιστούσε σημαντική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

Στο σπίτι των υπόπτων, οι ανακριτές βρήκαν επίσης όπλα, παράνομα ναρκωτικά και ψεύτικα όπλα μαζικής καταστροφής.

Ο Τσάρλι Κερκ, πατέρας δύο παιδιών, πυροβολήθηκε στον λαιμό καθώς ξεκινούσε την περιοδεία του «American Comeback» στην Γιούτα. Ο 31χρονος υπέκυψε στο νοσοκομείο και ξεκίνησε μεγάλη ανθρωποκυνηγητό που οδήγησε στη σύλληψη του βασικού υπόπτου, του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον.

Η αστυνομία δεν έχει βρει το κίνητρο του δολοφόνου, του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον και εξετάζει αριστερές ομάδες στη Γιούτα και στο διαδίκτυο για να διαπιστώσει αν γνώριζαν για τον πυροβολισμό πριν συμβεί, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή: «Το πρόβλημα βρίσκεται στην αριστερά. Πολλοί άνθρωποι που παραδοσιακά θα λέγατε ότι είναι στην αριστερά… ήδη ερευνώνται».

