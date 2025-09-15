Τσάρλι Κερκ: Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη – Η αριστερή ιδεολογία και τα μηνύματα μετά τον μοιραίο πυροβολισμό

Μυστήριο γύρω από τα κίνητρα του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, όπου έπεσε νεκρός από σφαίρα στον λαιμό, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον που συνελήφθη 33 ώρες μετά το έγκλημα, κρατά το στόμα του κλειστό και δεν δίνει κανένα στοιχείο στις αρχές οι οποίες ακόμη προσπαθούν να διαπιστώσουν αν ο 22χρονος ενέργησε μόνος του.

Τα μοναδικά στοιχεία για τα κίνητρα του δράστη της δολοφονίας προέρχονται από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον. Άτομα που ήταν κοντά στον Τάιλερ Ρόμπινσον αναφέρουν πως ήταν αριστερής ιδεολογίας και άκρως αντίθετος με τα όσα έλεγε στις ομιλίες του ο υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και συντηρητικός ακροδεξιός, Τσάρλι Κερκ. Ο Ρόμπινσον δεν έχει συνεργαστεί καθόλου με τις αρχές, δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

«Υπήρχε σαφώς μια αριστερή ιδεολογία», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τα αρχεία ψηφοφόρων της πολιτείας δείχνουν ότι ο Ρόμπινσον είναι εγγεγραμμένος ως ανεξάρτητος ψηφοφόρος, ενώ οι γονείς του είναι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικάνοι.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Charlie Kirk was shot during his Utah event. Chaos broke out as the crowd ran for safety. Authorities are still investigating. Violence should never be the answer. pic.twitter.com/41jxSBpDYa — John W James III (@John_W_James3rd) September 11, 2025

Κάλυκες από σφαίρες που βρέθηκαν στον τόπο της δολοφονίας ήταν χαραγμένοι με μηνύματα όπως «γεια σου φασίστα! Πιάσε!» και λέξεις και σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην κουλτούρα των βιντεοπαιχνιδιών.

Πολλοί από αυτούς που γνώριζαν τον Ρόμπινσον τον έχουν περιγράψει ως συγκρατημένο, αστείο και λάτρη των βιντεοπαιχνιδιών. Ο Κοξ είπε ότι ο Ρόμπινσον ήταν «ένας πολύ έξυπνος νεαρός άνδρας» με υψηλές βαθμολογίες σε τεστ. Αλλά φάνηκε να έχει βιώσει μια αλλαγή αφότου παράτησε το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα μετά από ένα εξάμηνο.

Οι γείτονές του είπαν ότι σοκαρίστηκαν όταν είδαν τον 22χρονο να συλλαμβάνεται στην ήσυχη και ρεπουμπλικανική γωνιά τους στη Γιούτα.

Ο Κοξ δήλωσε ακόμη τι οι αστυνομικοί εξακολουθούν να ερευνούν αναφορές για ένα σημείωμα που φέρεται να άφησε ο Ρόμπινσον πριν από τους πυροβολισμούς και μηνύματα που έστειλε σε φίλους στην πλατφόρμα Discord μετά τη δολοφονία.

Η δράστης της δολοφονίας στη Γιούτα, συγκατοικούσε με ένα τρανς άτομο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό έπαιξε ρόλο και αφαίρεσε τη ζωή του ακτιβιστή, ο οποίος συχνά έβγαλε λόγους κατά των τρανς.

«Προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Ξέρω ότι όλοι θέλουν να μάθουν ακριβώς γιατί και να δείξουν το δάχτυλο… Θέλω απλώς να είμαι προσεκτικός», δήλωσε ο κυβερνήτης.

Την επόμενη Τρίτη, οι αρχές αναμένεται να απαγγείλουν επίσημα κατηγορίες στον Ρόμπινσον καθώς εκείνη την ημέρα θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο της Γιούτα. Την ίδια στιγμή γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο 22χρονος ενέργησε μόνος του ή αν είχε και συνεργούς.

Footage shows someone on the roof where AP says the shooter was during Charlie Kirk’s shooting. pic.twitter.com/U8uXlKOxQ5 — Jim clancy (@f61e05dfbf9341b) September 11, 2025

Μέχρι στιγμής κατηγορείται για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και πυροβολισμό που προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη. Η κατηγορία για φόνο θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατηγορία κακουργήματος, η οποία τιμωρείται με θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γιούτα.

Ο Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, κατάφερε να αυξήσει την εμβέλεια της δεξιάς μεταξύ των νεαρών ψηφοφόρων. Απολάμβανε να προκαλεί συζήτηση για καυτά ζητήματα όπως η κατοχή όπλων, οι αμβλώσεις, η φυλή και τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και των τρανς ατόμων. Τη στιγμή του μοιραίου πυροβολισμού, ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε μια ερώτηση σχετικά με τους μαζικούς πυροβολισμούς από τρανς άτομα.

Ο Ρόμπινσον θα περάσει και από τον έλεγχο ψυχολόγων και ψυχιάτρων για να καθοριστεί σε ποια φυλακή θα μεταβεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για τον σοκαριστικό πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ, κατηγόρησε «την ριζοσπαστική αριστερά» και ορκίστηκε να διώξει «κάθε έναν από εκείνους που συνέβαλαν σε αυτή την θηριωδία».

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταδίκασε τα επεισόδια πολιτικής βίας εναντίον Ρεπουμπλικανών, αλλά δεν τόνισε τις επιθέσεις εναντίον Δημοκρατικών.

Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι αφότου οι αρχές άρχισαν να κυκλοφορούν φωτογραφίες του φερόμενου ως δράστη του Τσάρλι Κερκ, ο πατέρας του Ρόμπινσον κατάλαβε πως ο γιος του κρύβεται πίσω από τη δολοφονία, με αποτέλεσμα να τον ρωτήσει ευθέως αν ήταν αυτός. Τότε φέρεται να ομολόγησε τα όσα έκανε σε ένα μέλος της οικογένειάς του.