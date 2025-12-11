Δραματικά πλάνα στον αέρα: Αλεξίπτωτο πιάστηκε στο φτερό αεροπλάνου, κρεμόταν στον αέρα ο skydiver

«Κόβει την ανάσα» το βίντεο από την Αυστραλία, που δείχνει την τρομακτική στιγμή στην οποία το αλεξίπτωτο ενός skydiver τυλίχτηκε γύρω από το φτερό αεροπλάνου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο βόρειο Κουίνσλαντ.

Το Γραφείο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) της Αυστραλίας έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο, στο οποίο φαίνεται το εφεδρικό αλεξίπτωτο να πιάνεται στο φτερό του αεροπλάνου και να ανοίγει κατά λάθος, αφήνοντας τον skydiver να κρέμεται στον αέρα.

Τα δραματικά πλάνα δείχνουν τον άνδρα να παλεύει για τη ζωή του, ενώ άλλοι αλεξιπτωτιστές παρακολουθούν έντρομοι.

Ο skydiver κατάφερε να απελευθερωθεί κόβοντας τον ιμάντα και προσγειώθηκε σώος με το κύριο αλεξίπτωτό του, έχοντας ελαφρά τραύματα, όπως κοψίματα και μώλωπες στα κάτω άκρα.