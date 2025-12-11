Κόσμος

Δραματικά πλάνα στον αέρα: Αλεξίπτωτο πιάστηκε στο φτερό αεροπλάνου, κρεμόταν στον αέρα ο skydiver

Πώς κατάφερε να απελευθερωθεί
Αλεξίπτωτο πιάστηκε στην ουρά αεροπλάνου,
Αλεξίπτωτο πιάστηκε στην ουρά αεροπλάνου,

«Κόβει την ανάσα» το βίντεο από την Αυστραλία, που δείχνει την τρομακτική στιγμή στην οποία το αλεξίπτωτο ενός skydiver τυλίχτηκε γύρω από το φτερό αεροπλάνου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο βόρειο Κουίνσλαντ.

Το Γραφείο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) της Αυστραλίας έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο, στο οποίο φαίνεται το εφεδρικό αλεξίπτωτο να πιάνεται στο φτερό του αεροπλάνου και να ανοίγει κατά λάθος, αφήνοντας τον skydiver να κρέμεται στον αέρα.

Τα δραματικά πλάνα δείχνουν τον άνδρα να παλεύει για τη ζωή του, ενώ άλλοι αλεξιπτωτιστές παρακολουθούν έντρομοι.

Ο skydiver κατάφερε να απελευθερωθεί κόβοντας τον ιμάντα και προσγειώθηκε σώος με το κύριο αλεξίπτωτό του, έχοντας ελαφρά τραύματα, όπως κοψίματα και μώλωπες στα κάτω άκρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
202
83
82
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κύμα υπεργρίπης «σαρώνει» τη Βρετανία - Αυξήθηκαν κατά 55% οι νοσηλείες μέσα σε μία εβδομάδα
«Οι αριθμοί των ασθενών στο νοσοκομείο με γρίπη είναι εξαιρετικά υψηλοί γι’ αυτήν την εποχή του χρόνου», σημείωσε σε ανακοίνωση η εθνική ιατρική διευθύντρια της NHS καθηγήτρια Μεγκάνα Πάντιτ
Αντιγριπικό εμβόλιο
Newsit logo
Newsit logo