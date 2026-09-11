Κύπρος: Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος

Πανικός προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (11/9/2026) στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από πληροφορία για πιθανή απειλή βόμβας σε αεροσκάφος που ήταν έτοιμο να αναχωρήσει για πτήση προς τη Ρώμη στις 11:10. Μετά τις έρευνες το περιστατικό έληξε και οι επιβάτες αναμένεται να επιβιβαστούν και πάλι στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το philenews.com, η απειλή για βόμβα στάλθηκε με φαξ στο αεροδρόμιο και έλεγε στα αγγλικά ότι μέσα σε αποσκευή στο αεροσκάφος υπάρχει βόμβα, η οποία θα εκραγεί σε 20 λεπτά. Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και οι 190 επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος αποβιβάστηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί εάν η απειλή είναι πραγματική.

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Στο αεροδρόμιο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες εξετάζουν την πληροφορία και διερευνούν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης.

Το αεροσκάφος που επρόκειτο να αναχωρήσει δεν βρισκόταν σε φυσούνα και για λόγους ασφαλείας μετακινήθηκε παρακείμενο αεροσκάφος ενώ αναμενόταν να αφιχθεί στο σημείο πυροτεχνουργός.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, επιβεβαίωσε ότι οι Αρχές έχουν κινητοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή την προέλευση της απειλής.

Αεροδρόμιο Λάρνακας: Απειλή για βόμβα, καθηλωμένη πτήση και μεγάλες ουρές pic.twitter.com/IefIB3IsmA — ink Cyprus (@inkcyprus) September 11, 2026

Όπως ανέφερε, «στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που λήφθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες».