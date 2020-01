Επίσημο: Αμερικανικό το αεροσκάφος που συνετρίβη στο Αφγανιστάν – “Δεν υπάρχουν ενδείξεις κατάρριψης”

Μέχρι τώρα υπήρχαν μόνον διαρροές ή αναφορές υπό το καθεστώς της ανωνυμίας για την συντριβή του αεροσκάφους στο Αφγανιστάν, επιτείνοντας το θρίλερ που εκτυλίσσεται από το πρωί.

Όμως τώρα ο εκπρόσωπος των Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter το παραδέχεται: Το αεροσκάφος ήταν βομβαρδιστικό της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

Βομβαρδιστικό Ε-11Α των Ηνωμένων Πολιτειών συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γκάνζι του Αφγανιστάν. Ενώ οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριβή προκλήθηκε από εχθρικά πυρά. Θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις θα είναι διαθέσιμες”.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.

