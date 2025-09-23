Κόσμος

Επίθεση Ρούτε στη Ρωσία: «Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ είναι είτε σκόπιμες είτε κραυγαλέα ανικανότητα»

Δεν «μάσησε» τα λόγια του ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για τις ρωσικές προκλητικές ενέργειες σε Πολωνία, Ρουμανία και Εσθονία
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ / REUTERS / Omar Havana

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξαπέλυσε σήμερα (23.09.2025) σφοδρή επίθεση στην Ρωσία, για τις πρόσφατες παραβιάσεις drones στον εναέριο χώρο κρατών – μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να μιλήσει για «κραυγαλέα ανικανότητα» εκ μέρους της Μόσχας.

Οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των εισβολών drones στον πολωνικό και ρουμανικό εναέριο χώρο και της παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου με μαχητικά αεροσκάφη ήταν είτε σκόπιμες είτε «κραυγαλέα ανικανότητα», είπε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Ρούτε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πρόσθεσε πως η Συμμαχία δεν είχε αξιολογήσει αμέσως μια απειλή όταν τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ συνόδευσαν ρωσικά MiG-31 εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου την περασμένη εβδομάδα.

«Θα αξιολογούμε πάντα τον κίνδυνο, είτε πρόκειται για άμεση απειλή για τη συνολική μας άμυνα, τη στάση μας και (…) θα ενεργούμε πάντα αναλόγως, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξε αξιολόγηση άμεσης απειλής», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στην Εσθονία.

Παράλληλα εκτίμησε ότι ακόμη είναι «πολύ νωρίς» για να γνωρίζουμε αν η Ρωσία εμπλέκεται στις πτήσεις drones πάνω από την Κοπεγχάγη. «Οι Δανοί αξιολογούν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συνέβη (…) Είναι πολύ νωρίς για να πούμε», είπε, προσθέτοντας ότι συνομίλησε με την Δανή πρωθυπουργό.

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες Δευτέρα (22.09.2025), το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε δήλωσή της η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Σουηδία καλεί την Ευρώπη σε «πολεμική ετοιμότητα» απέναντι στην απειλή της Ρωσίας
Από το Βερολίνο, ο Σουηδός υπουργός Άμυνας κάλεσε τους Ευρωπαίους να αλλάξουν νοοτροπία και να προετοιμαστούν για μια ένοπλη σύγκρουση, καθώς η Ρωσία ενισχύει μαζικά τον στρατό της και τις επιθετικές της δυνατότητες
Γερμανοί στρατιώτες σε εκπαίδευση του ΝΑΤΟ
Το «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη: Ο πανάκριβος ουρανοξύστης «ισχύος» του Ερντογάν και τα σκάνδαλά του – Όροφος έχει παραχωρηθεί στο ψευδοκράτος
Το επιβλητικό 36 ορόφων κτίριο απέναντι στα γραφεία του ΟΗΕ είναι από τα πιο ακριβά και αμφιλεγόμενα διπλωματικά οικοδομήματα που έχουν χτιστεί ποτέ - «Έστειλε» τον δήμαρχο Νέας Υόρκης στα δικαστήρια
«Το Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη
1
Παλαιστινιακό κράτος: Ποιές χώρες του ΟΗΕ το έχουν αναγνωρίσει – Ιστορικό κύμα διπλωματικών κινήσεων
Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, ανοίγει ένα νέο διπλωματικό μέτωπο – Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, ακολουθώντας τη διεθνή πλειοψηφία που έχει ήδη ταχθεί υπέρ του
Διαδηλωτές με σημαίες της Παλαιστίνης 1
Newsit logo
Newsit logo