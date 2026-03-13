Επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν: Λιβανέζος ο δράστης – Ο αδελφός κι άλλοι συγγενείς του είχαν σκοτωθεί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ταυτοποιήθηκε ο ένοπλος δράστης που έπεσε με το όχημά του την Πέμπτη (12.03.2026) στη συναγωγή Temple Israel στα προάστια του Μίσιγκαν, σημαίνοντας συναγερμό στις αμερικανικές αρχές.

Ο δράστης, που έχασε τη ζωή του ήταν ένας 41χρονος πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης, γεννημένος στο Λίβανο, όπως ανέφερε στο Axios το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Το υπουργείο αναγνώρισε τον ύποπτο ως Ayman Mohamad Ghazali που πήγε στις ΗΠΑ με βίζα μετανάστη IR1 το 2011 «ως σύζυγος Αμερικανίδας πολίτη» και του δόθηκε υπηκοότητα το 2016.

Ο ίδιος οδήγησε το όχημά του στην είσοδο της συναγωγής και ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τους φύλακες κατά τη διάρκεια της οποίας ο ένοπλος σκοτώθηκε. Το περιστατικό έγινε στο Γουέστ Μπλούμφιλντ. Στη συναγωγή στεγάζεται ένα νηπιαγωγείο.

BREAKING: Car crashes into Jewish synagogue in West Bloomfield, Michigan, shots fired after crash – Police believe vehicle crashed intentionally into building, local media reports pic.twitter.com/IColibtJDU — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 12, 2026

Είχε χάσει έναν αδελφό και 3 ακόμα συγγενείς στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Αν και δεν έχουν υπάρξει ακόμα επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το κίνητρο του δράστη, αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η επίθεση μπορεί να συνδέεται με μια πρόσφατη τραγωδία στη ζωή του Γκαζάλι, καθώς τουλάχιστον τέσσερις συγγενείς του, περιλαμβανομένου ενός αδελφού του, σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιθέσεις από τον ισραηλινό στρατό στον Λίβανο, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 217 Λιβανέζους πολίτες και έχουν τραυματίσει περισσότερους από 800 από τις αρχές του μήνα, σύμφωνα με διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Αν και η έρευνα συνεχίζεται, το FBI, που έχει αναλάβει την υπόθεση, δήλωσε ότι η επίθεση θεωρείται στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μίσιγκαν.

Η κομητεία Όουκλαντ, όπου βρίσκεται το Temple Israel, φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες στις ΗΠΑ, εκτός από αυτήν της Νέας Υόρκης.

Το FBI ανέφερε πως διεξάγει έρευνα για «στοχευμένη πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας».

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου ο αντισημιτισμός βρίσκεται σε άνοδο και ο διευθυντής του FBI έχει προειδοποιήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να βρίσκονται σε «υψηλή επιφυλακή» εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη θλίψη του για την επίθεση. «Θέλω να στείλω την αγάπη μας στην εβραϊκή κοινότητα του Μίσιγκαν και σε όλους τους ανθρώπους στην περιοχή του Ντιτρόιτ μετά την επίθεση στην εβραϊκή συναγωγή», ανέφερε από τον Λευκό Οίκο.

«Έχω ενημερωθεί πλήρως και πρόκειται για κάτι τρομερό, αλλά συμβαίνει», είπε. «Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος της υπόθεσης», συνέχισε. «Είναι απολύτως απίστευτο ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα», τόνισε.