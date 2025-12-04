Κόσμος

Επστάιν: Τι κρύβουν οι μυστηριώδεις λέξεις στον μαυροπίνακα του σπιτιού του – Νέες θεωρίες για τα σκοτεινά σχέδια του παιδόφιλου

Νέος κύκλος εικασιών για τις προθέσεις του καταδικασμένου παιδόφιλου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του
Τζέφρι Επστάιν
O Τζέφρι Επστάιν / Handout via REUTERS

Οι αινιγματικές λέξεις σε έναν μαυροπίνακα, κρυμμένο μέσα στο πολυτελές αλλά στοιχειωμένο σπίτι του Τζέφρι Επστάιν στην Καραϊβική, έχουν αναζωπυρώσει ένα κύμα εικασιών και θεωριών. Οι λέξεις – γραμμένες βιαστικά, σαν κρυπτογραφημένο μήνυμα – ρίχνουν ξανά φως στα σκοτεινά σχέδια του καταδικασμένου παιδόφιλου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, υπό συνθήκες που συνεχίζουν να γεννούν αμφιβολίες για το αν επρόκειτο όντως για αυτοκτονία.

Μεταξύ των 10 εικόνων και των 4 βίντεο από το σπίτι του Επστάιν που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά χθες Τετάρτη (03.12.2025) ήταν και ένας μαυροπίνακας στον τοίχο ενός δωματίου που ήταν γεμάτος μυστηριώδεις λέξεις, όπως και ένα άλλο δωμάτιο με μια οδοντιατρική καρέκλα με ανατριχιαστικές μάσκες στους τοίχους.

Εκτός από τη βιβλιοθήκη και το οδοντιατρείο, οι φωτογραφίες έδειχναν ένα χαμάμ γεμάτο κουτιά με πετσέτες και λευκά είδη, δίπλα σε μαξιλάρια και προϊόντα υγιεινής μπάνιου. Οι ανατριχιαστικές εικόνες προσφέρουν στους θεατές μια περιήγηση στο νησί όπου ο Επστάιν φέρεται να διέπραξε σεξουαλικά εγκλήματα. 

Πολλοί όμως αναρωτιούνται ποιο είναι το νόημα των λέξεων που ήταν γραμμένες στον μαύρο πίνακα με λευκή κιμωλία, στο δωμάτιο που μοιάζει με γραφείο. Οι λέξεις είναι: «δύναμη», «πτερύγιο», «phy», «διανοούμενος», «πολιτικός», «φυτά», «εξαπάτηση», «καθρέφτης στο πρόσωπο», «αλήθεια», «χρόνος», «μουσική» και «εμφανίζεται!». Αρκετές άλλες λέξεις έχουν διαγραφεί.

Νωρίτερα φέτος, μια άλλη εικόνα του πίνακα διέρρευσε στο διαδίκτυο. Σε αυτή την έκδοση, η φράση «σκοτεινός εγκέφαλος» ή «υγρός εγκέφαλος» ήταν ορατή πριν διαγραφεί.

Μία από τις εικασίες που έγιναν για τη σημασία του «dank brain», είναι ότι «Ίσως είναι το όνομα ενός έργου; Project Dank Brain». Μπορεί οι λέξεις να δείχνουν πράγματα που προσπαθούσε να κάνει ο Επστάιν; «Δύναμη, εξαπάτηση, φυτά; ».

Μια άλλη θεωρία των χρηστών του διαδικτύου είναι ότι ο πίνακας είναι ένας πρόχειρος οδηγός για το «πώς να επηρεάσεις τον κόσμο», ξεκινώντας από την «εξουσία», η οποία στον πίνακα συνδέεται με τις λέξεις «fin», «phy», «intellectual» και «political».

Αυτό μπορεί να υποδηλώνει οικονομική, φυσική, διανοητική και πολιτική δύναμη – πράγματα που ο Επστάιν τα είχε, όλα, σε αφθονία, όταν ήταν στο αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων του, γράφει η Dailymail.

Άλλοι υποθέτουν ότι «οι πιο σημαντικές λέξεις περιστρέφονται γύρω από τη δύναμη και την εξαπάτηση», οπότε υποθέτουν ότι αυτό μπορεί να είναι μια ένδειξη για το πώς ο Επστάιν απέκτησε τόση επιρροή.

Αρκετοί χρήστες του Reddit έμειναν μπερδεμένοι από το νόημά της, με έναν από αυτούς να γράφει: «Δεν έχω ιδέα γιατί αυτά τα πράγματα διαγράφηκαν».

Ο θάνατος του Επστάιν συνεχίζει να εγείρει ερωτήματα από συνωμοσιολόγους που πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε στο κελί του, αλλά τελικά ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία.

Η συνεργός του και ερωμένη του, η Γκισλέιν Μάξγουελ είναι επί του παρόντος η μόνη που εκτίει ποινή σε σχέση με τα εγκλήματα του Επστάιν.

