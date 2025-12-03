Κόσμος

Τζέφρι Επστάιν: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την έπαυλη κολαστήριο στο ιδιόκτητο νησί της Καραϊβικής

Η δημοσίευση αυτών των νέων εικόνων έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται πιέσεις να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της για τον Τζέφρι Επστάιν
Έπαυλη Τζέφρι Επστάιν
Η έπαυλη του Τζέφρι Επστάιν / REUTERS

Δημοκρατικοί βουλευτές έδωσαν σήμερα (03/12/2025) στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από το νησί που ανήκε στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, καθώς και της κατοικίας του όπου φέρεται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια.

Οι βουλευτές ανέφεραν σε μια ανακοίνωσή τους ότι έλαβαν αυτά τα ντοκουμέντα από το ιδιόκτητο νησί του Τζέφρι Επστάιν αφού υπέβαλαν αίτημα, στις 18 Νοεμβρίου, στις δικαστικές αρχές των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων.

Σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα της Καραϊβικής, που αποτελεί κτήση των ΗΠΑ, ο Επστάιν είχε δύο νησιά. Το ένα από αυτά, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, ήταν μία από τις κύριες κατοικίες του και εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες και έφηβες.

Ο Τζέφρι Επστάιν δεν δικάστηκε ποτέ για αυτές τις κατηγορίες: βρέθηκε νεκρός το 2019 μέσα στο κελί του και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Οι δέκα φωτογραφίες και τα τέσσερα βίντεο, που σύμφωνα με τους βουλευτές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, δείχνουν κρεβατοκάμαρες της έπαυλης, ένα δωμάτιο με οδοντιατρικό εξοπλισμό και τη θέα γύρω από την πολυτελή κατοικία.

«Αυτές οι νέες εικόνες δείχνουν μια συνταρακτική όψη του κόσμου του Τζέφρι Έπστιν και του νησιού του» ανέφερε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, που είναι μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής η οποία ερευνά εδώ και πολλούς μήνες την υπόθεση και τις πιθανές παραλείψεις των αμερικανικών αρχών.

«Δημοσιοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια στην έρευνά μας και για να βοηθήσουμε να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα των φρικτών εγκλημάτων του Επστάιντ», πρόσθεσε, προτρέποντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «να δώσει στη δημοσιότητα αμέσως όλα τα έγγραφα» που αφορούν τον Νεοϋορκέζο επιχειρηματία.

A handout photograph described as an interior image from the property on Little St. James, once owned by the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 3, 2025. House Oversight Committee Democrats
House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS T
A handout photograph described as an interior image from the property on Little St. James, once owned by the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 3, 2025. House Oversight Committee Democrats
House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS
A handout photograph described as an interior image from the property on Little St. James, once owned by the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 3, 2025. House Oversight Committee Democrats
House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS
A handout photograph described as an exterior image from the property on Little St. James, once owned by the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 3, 2025. House Oversight Committee Democrats
House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS
A handout photograph described as an interior image from the property on Little St. James, once owned by the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 3, 2025. House Oversight Committee Democrats
House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS
A handout photograph shows a sign described to be at the property on Little St. James, once owned by the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 3, 2025. House Oversight Committee Democrats
House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS

Οι βουλευτές λένε επίσης ότι έχουν λάβει έγγραφα από τις τράπεζες J.P. Morgan και Deutsche Bank, με τις οποίες συνεργαζόταν ο Επστάιν, και σκοπεύουν να τα δώσουν στη δημοσιότητα «εντός των επόμενων ημερών», αφού προηγουμένως τα εξετάσουν.

Η δημοσίευση αυτών των νέων εικόνων έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται πιέσεις να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της για τον Τζέφρι Επστάιν, αφού το Κογκρέσο υιοθέτησε στα μέσα Νοεμβρίου έναν νόμο προς αυτήν την κατεύθυνση.

A handout photograph shows a phone from the property on Little St. James, once owned by the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 3, 2025. House Oversight Committee Democrats
House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS
A handout photograph described as an interior image from the property on Little St. James, once owned by the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 3, 2025. House Oversight Committee Democrats
House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει διορία μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου για να συμμορφωθεί. Τρεις Δημοκρατικοί και δύο Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές με επιστολή τους προς την υπουργό Παμ Μπόντι ρωτούν «ποια διαδικαστικά εμπόδια» θα καθιστούσαν αδύνατη τη δημοσιοποίηση.

Η κίνηση αυτή θεωρείται μέσο πίεσης στην υπουργό ώστε να τηρήσει τη διορία.
Αφού υποσχέθηκε, κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2024, να προχωρήσει σε αποκαλύψεις, ο Τραμπ καλεί εδώ και πολλούς μήνες τους υποστηρικτές του «να αλλάξουν σελίδα» χαρακτηρίζοντας την υπόθεση Επστάιν «φάρσα» της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

