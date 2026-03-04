Κόσμος

Ερντογάν για τον πύραυλο του Ιράν: Προειδοποιούμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο για τα σύνορα της Τουρκίας

«Η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και του λαού μας είναι στο υψηλότερο επίπεδο», υποστήριξε ο Πρόεδρος της Τουρκίας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Τούρκος Πρόεδρος, Tayyip Erdogan / REUTERS / Φωτογραφία Umit Bektas

Σαφείς προειδοποιήσεις, προκειμένου να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά απηύθυνε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την αναχαίτιση ενός βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν, ο οποίος κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο της Τουρκίας το πρωί της Τετάρτης (04.03.2026).

Μιλώντας στη Διοίκηση των Ειδικών Δυνάμεων, σε δείπνο ιφτάρ για τη λήξη της νηστείας του Ραμαζανιού ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε με αφορμή τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν πως «σε αυτές τις δύσκολες μέρες που βιώνει η περιοχή μας, δεν αφήνουμε ποτέ την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας στην τύχη».

«Όπως και στο περιστατικό που συνέβη σήμερα (04/03) το πρωί», συνέχισε σύμφωνα με το Anadolu, «βρισκόμαστε σε στενή διαβούλευση με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και προβαίνουμε αμέσως στις απαιτούμενες παρεμβάσεις».

«Για να μην επαναληφθούν παρόμοια γεγονότα, εκφράζουμε τις προειδοποιήσεις μας με τον πιο σαφή τρόπο», υπογράμμισε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Και πρόσθεσε πως «η βούλησή μας και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και του λαού μας είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Όταν η πατρίδα μας, η σημαία μας απειλήθηκαν, όταν η ανεξαρτησία μας, το μέλλον μας τέθηκαν σε κίνδυνο, δείξαμε πολλές φορές στην ιστορία μας τι είδους λαός είμαστε».

 

«Αν θέλουμε να ζούμε με ηρεμία και ειρηνικά σε αυτή τη γη, που είναι η αιώνια πατρίδα μας, πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς την αποτρεπτική μας δύναμη», είπε κλείνοντας ο Πρόεδρος της Τουρκίας, λίγες ώρες αφότου η Άγκυρα είχε καλέσει τον πρέσβη του Ιράν για να διαμαρτυρηθεί για το περιστατικό.

