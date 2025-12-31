Eurostar: Κανονικά σήμερα τα δρομολόγια των τρένων, δεν αποκλείονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Η Eurostar ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (31.12.25) ότι θα πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια των τρένων μέσω της Μάγχης, προειδοποιώντας πάντως ότι ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, μετά το πρόβλημα στην παροχή ηλεκτροδότησης που παρουσιάστηκε χθες στη σήραγγα.

Λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος ανεστάλησαν τα δρομολόγια των τρένων της Eurostar για το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής ημέρας, ταλαιπωρώντας χιλιάδες επιβάτες.

Η διακοπή, που προκλήθηκε από βλάβη στην εναέρια παροχή ρεύματος του συστήματος, ανέτρεψε χθες Τρίτη τα σχέδια χιλιάδων επιβατών στο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες εβδομάδες ταξιδιών του έτους.

Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της σήμερα το πρωί, η εταιρεία διαχείρισης τρένων υψηλής ταχύτητας Eurostar αναφέρει: «Οι υπηρεσίες ξεκίνησαν εκ νέου σήμερα έπειτα από ένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης χθες και ορισμένα περαιτέρω προβλήματα με τις σιδηροδρομικές υποδομές κατά τη διάρκεια της νύχτας».

«Σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε όλες τις υπηρεσίες μας σήμερα, ωστόσο λόγω αλυσιδωτών επιπτώσεων ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανέφερε.