Συγκλονιστικά βίντεο από το Νεπάλ και δραματικές διασώσεις μέσα στις λάσπες – Ξεπέρασαν τους 359 οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι

Συγκλονιστικά βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από το Νεπάλ. Πλάνα καταγράφουν εργαζόμενους να τρέχουν για να σωθούν, καθώς ένα τεράστιο πλημμυρικό κύμα κατευθύνεται με ορμή προς το μέρος τους. Τουλάχιστον 359 είναι οι νεκροί και 1300 οι αγνοούμενοι. Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί δραματικά.

Το Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια καταστροφή που οι αρχές περιγράφουν ως «πέρα από κάθε φαντασία», μετά τον «τσουνάμι από τον ουρανό» που έπληξε χθες (26.08.2026) την περιοχή Ρασούουα, έπειτα από την κατάρρευση παγετώνα. Στο συγκλονιστικό βίντεο φαίνονται πολίτες να τρέχουν να σωθούν από τον απίστευτο χείμαρρο νερού.

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Την ίδια ώρα βίντεο από την περιοχή καταγράφουν δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων που παγιδεύτηκαν μέσα στις λάσπες, ενώ ο στρατός και οι αστυνομικές δυνάμεις μαζί με άλλες ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.

🇳🇵🇨🇳 Rescuers are relying on helicopters to reach survivors stranded by catastrophic flash floods along the Nepal-China border after major roads and bridges were destroyed.



More than 1,300 people are now listed as missing across Nepal and China, leaving rescue teams racing to… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 27, 2026

Τα ορμητικά νερά, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις έφθασαν σε ύψος από 300 έως και 650 πόδια – περίπου 90 έως 200 μέτρα – σκόρπισαν τον θάνατο.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι φόβοι για μια δεύτερη φονική πλημμύρα, καθώς έχει σχηματιστεί ένα μεγάλο φυσικό φράγμα από κατολισθήσεις, λάσπη και συντρίμμια κοντά στο σημείο όπου συναντώνται οι ποταμοί Τσογκιάλ και Πουρουπκιάνγκζανγκμπου.

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Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Υδάτινων Πόρων, το φράγμα έχει δημιουργήσει μια νέα λίμνη με περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, η οποία ήδη υπερχειλίζει.

Τις επόμενες τρεις ημέρες αναμένεται να εισρεύσουν ακόμη 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να υποχωρήσει το φυσικό φράγμα και να προκληθεί νέα πλημμύρα στην περιοχή.

Ο Μπισάλ Ναθ Ουπρέτι, γεωλόγος και ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Τριμπουβάν στο Κατμαντού, έκανε λόγο για «μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του Νεπάλ». Όπως εξήγησε, η κατάρρευση του παγετώνα προκάλεσε ένα «τσουνάμι από τον ουρανό» και απελευθέρωσε περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον νερού.

Οι εικόνες από την πληγείσα περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με οικισμούς και υποδομές να έχουν καλυφθεί από νερό, λάσπη και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών.

Φόβοι για επικίνδυνα φράγματα και νέες πλημμύρες

Το Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης (ICIMOD) δημοσίευσε λεπτομερή αξιολόγηση της καταστροφής, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί νέο κύμα πλημμυρών, καθώς τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών έχουν παρασυρθεί στα ποτάμια της περιοχής και ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνα φράγματα.

Δραματική διάσωση ηλικιωμένης στο Νεπάλ / REUTERS / Navesh Chitrakar

Οι ειδικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν ο ποταμός Τρισούλι έχει προσωρινά φράξει σε στενά σημεία. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε να σχηματιστεί νέο φυσικό φράγμα και να δημιουργηθεί κίνδυνος μιας ακόμη μεγάλης πλημμύρας.

Το τουριστικό συμβούλιο του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 644 τουρίστες εξακολουθούν να μην έχουν δώσει σημεία ζωής, μεταξύ των οποίων και 33 Βρετανοί υπήκοοι.

Η αστυνομία του Νεπάλ ανέφερε στην τελευταία ενημέρωσή της ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 359, από 332 που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ εκατοντάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.