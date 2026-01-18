Φλόριντα: Ζαχαροπλάστης παγιδεύτηκε σε μηχανή παρασκευής ψωμιού και πέθανε

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας αγαπημένος ζαχαροπλάστης στη Φλόριντα των ΗΠΑ όταν παγιδεύτηκε σε ένα μηχάνημα παρασκευής ψωμιού στο παντοπωλείο όπου εργαζόταν.

Ο 71χρονος ζαχαροπλάστης, Mordehay Grunberger, εντοπίστηκε νεκρός στο κατάστημα «South Florida Kosher Market» στο North Miami Beach στη Φλόριντα νωρίς το πρωί της Παρασκευής (16/1/2026). Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής επιβεβαίωσε κιόλας ότι ο θάνατός του οφείλεται σε ένα δυστύχημα με ένα βιομηχανικό μίξερ ζύμης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 71χρονος, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια υπάλληλος της επιχείρησης, παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του μηχανήματος την ώρα που αυτό βρισκόταν σε λειτουργία, και δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

«Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και πιστεύουμε ότι το περιστατικό ήταν ατύχημα που αφορούσε ένα βιομηχανικό μίξερ ζύμης», δήλωσε η αστυνομία, σύμφωνα με το NBC 6 South Florida.

Η σύζυγός του, Inna Gastman Moar ανέφερε στα social media την Παρασκευή. «Σήμερα, ο αγαπημένος μου σύζυγος Μίκι, ο πιο κοντινός μου άνθρωπος στη ζωή μου, ο καλύτερός μου φίλος και πατέρας των δύο πανέμορφων γιων μου, έφυγε τραγικά από τη ζωή!» έγραψε στο Facebook.

Η σύζυγος του άτυχου άνδρα μοιράστηκε αρκετές τρυφερές φωτογραφίες της ίδιας και του συζύγου της, κάτι που έκανε συχνά, ενώ η σελίδα της γέμισε από συλλυπητήρια μηνύματα. Ένα αγαπημένο του πρόσωπο τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με «ευγενική καρδιά».

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο θάνατος του Grunberger βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (OSHA) διεξάγει επίσης έρευνα για το θανατηφόρο περιστατικό.