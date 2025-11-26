Φονικές πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: 33 νεκροί, μεταφορά ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση από νοσοκομείο

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τις πλημμύρες που έχουν χτυπήσει τις τελευταίες ημέρες την Ταϊλάνδη με τους κατοίκους να περνούν δύσκολες στιγμές.

Οι αρχές στην Ταϊλάνδη σχεδιάζουν να στείλουν σήμερα ελικόπτερα για να απομακρύνουν ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση από νοσοκομείο στη νότια Ταϊλάνδη, η οποία πλήττεται από τις χειρότερες εδώ και χρόνια πλημμύρες που έχουν σημειωθεί στην περιοχή, ενώ ο απολογισμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 33 και αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις.

Πλημμύρες έπληξαν εννέα επαρχίες της Ταϊλάνδης και οκτώ κρατίδια στη γειτονική Μαλαισία για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αναγκάζοντας τις δύο χώρες να απομακρύνουν από τα σπίτια τους σχεδόν 45.000 ανθρώπους.

Στην Ινδονησία, οκτώ ως 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα από πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ ένας σκοτώθηκε στη Μαλαισία.

Στην ταϊλανδική πόλη Χατ Γιάι, που έχει πληγεί περισσότερο, αξιωματούχος των υγειονομικών αρχών δήλωσε πως ελικόπτερα θα παραδώσουν τρόφιμα και θα απομακρύνουν ασθενείς καθώς έχει πλημμυρίσει ο πρώτος όροφος του κύριου δημόσιου νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύονται 600 ασθενείς, περίπου 50 από τους οποίους στη μονάδα εντατικής.

«Σήμερα όλοι οι ασθενείς της εντατικής θα απομακρυνθούν από το νοσοκομείο της Χατ Γιάι», δήλωσε στο Ρόιτερς ο αξιωματούχος του υπουργείου Σομρέρκ Τσανγκσαμάν.

Περίπου 20 ελικόπτερα και 200 σκάφη, που συμμετέχουν στις προσπάθειες των διασωστών στη Χατ Γιάι, αντιμετώπισαν δυσκολίες στις προσπάθειές τους να φθάσουν στους πληγέντες, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σιριπόνγκ Ανγκκασακουλκιάτ.

Widespread flooding across nine provinces in southern Thailand has claimed 13 lives, with nearly two million people affected, the country’s disaster management agency said https://t.co/swa6pNbX3L pic.twitter.com/YxkLu7PueK — Reuters (@Reuters) November 25, 2025

Οι ασθενείς, οι συγγενείς τους και το ιατρικό προσωπικό, που βρίσκονται στο νοσοκομείο, ανέρχονται σε περίπου 2.000 ανθρώπους και σκάφη θα μπορέσουν να τους παραδώσουν τρόφιμα, καθώς τα νερά υποχωρούν, δήλωσε ο Σομρέρκ.

Severe Flooding in Thailand’s Hat Yai Triggers Emergency Evacuations:



Thailand’s Hat Yai city is facing dangerous flooding, with water levels rising to 1.5–3 metres.



Authorities have ordered a full evacuation of both residents and tourists. Traffic is halted, several areas… pic.twitter.com/5wMqQtoOi4 — ARCLANTIC (@arclanticltd) November 26, 2025

Μέσα σε μία μόνο ημέρα την περασμένη εβδομάδα έπεσαν στη Χατ Γιάι 335 χιλιοστά βροχής, η μεγαλύτερη ποσότητα εδώ και 300 χρόνια.

Στρατιωτικά ελικόπτερα μεταφέρουν επίσης γεννήτριες στο νοσοκομείο, ανακοινώθηκε από το ταϊλανδικό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες εξοπλισμού να μεταφέρεται σε μια σκεπή κάτω από γκρίζους ουρανούς.

Climate AwarenessNov 25_#news



Ab 100 houses were damaged due to tornado in Spring, #Texas, USA

Massive flooding in #Hatay, Songkhla, #Thailand

Hard flash flood in Az-Zarqa, #Jordan

M5.4 earthquake on Mindanao isl, #Philippines, at 73 km depth, 8 km from Pondaguitan https://t.co/uEfTiF6dXv pic.twitter.com/gWd0XZ00bM — Irene (@irene_makarenko) November 26, 2025

Οι πλημμύρες σε εννέα ταϊλανδικές επαρχίες, περιλαμβανομένης της Σόνγκχλα, όπου βρίσκεται η Χατ Γιάι, έπληξαν περισσότερες από 980.000 κατοικίες και περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Breaking :



Thailand Deploys AIRCRAFT CARRIER for Flood Relief in the South.



Southern Thailand Flooding Affects Nearly 2 Million People Across 10 Provinces. #flood #southernthailand #northernthailand #centralthailand #thailand #naturaldisaster pic.twitter.com/ygcxeMdZDR — South China Sea Observer (@SCSObserve) November 26, 2025

Αξιωματούχοι της ταϊλανδικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ανακοίνωσαν πως περιμένουν σήμερα καταιγίδες και σφοδρές βροχοπτώσεις σε αρκετές νότιες επαρχίες, περιλαμβανομένης της Σόνγκχλα.

Terrible flooding due to extreme rainfall in Hat Yai, Songkhla Province, Thailand pic.twitter.com/3qmzIygzT6 — Disaster News (@Top_Disaster) November 25, 2025

Αεροσκάφη και φορτηγά μεταφέρουν στη Χατ Γιάι σκάφη χωρίς καρίνα, καθώς και φουσκωτά σκάφη, μαζί με ιατρικά εφόδια και προσωπικό, ανακοινώθηκε από τις ταϊλανδικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ανέλαβαν χθες, Τρίτη, την ευθύνη των προσπαθειών για την ανακούφιση των πληγέντων.

This afternoon, aerial views show devastating flooding in Hat Yai, Songkhla Province, Thailand, with 13 lives lost so far. pic.twitter.com/zLIeHUUssP — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2025

Το μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ταϊλάνδης, το Chakri Naruebet, απέπλευσε χθες από τη βάση του για να παράσχει αεροπορική υποστήριξη, ιατρική βοήθεια και γεύματα, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Στην Ταϊλάνδη σημειώνονται τακτικά ισχυρές βροχοπτώσεις από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο, με τους επιστήμονες να εξηγούν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.

Για κάθε επιπλέον βαθμό, η ατμόσφαιρα μπορεί να περιέχει επιπρόσθετη υγρασία 7%, καθιστώντας σφοδρότερες τις βροχοπτώσεις, επισημαίνουν οι ειδικοί.