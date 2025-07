Φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Ιράκ: Πάνω από 65 οι νεκροί – Η φρίκη της τραγωδίας μέσα από τον φωτογραφικό φακό

Υπό τον φόβο πώς τα θύματα θα αυξηθούν, συνεχίζουν οι διασώστες να ψάχνουν για τους αγνοούμενους στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου στο Ιράκ όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 69 άνθρωποι.

Ανάμεσα στα θύματα είναι πολλά παιδιά και γυναίκες. Αν και η φωτιά που ξέσπασε στο εμπορικό κέντρο στην Κουτ, στο ανατολικό Ιράκ το βράδυ της Τετάρτης (16.07.2025), πλέον έχει σβήσει, οι αγνοούμενοι ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Οι αρχές εκτιμούν πως όσοι ανασυρθούν θα είναι πλέον νεκροί.

#BREAKING Fifty people were killed in a massive fire in a hypermarket in al-Kut city in eastern Iraq

pic.twitter.com/3r2d3Gx9Cv — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) July 17, 2025

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως είδε ένα κλιματιστικό να εκρήγνυται. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της τραγωδίας. Οι αρχές θεωρούν πως μέχρι το Σάββατο θα έχουν εξακριβώσει ακριβώς τον λόγο που προκάλεσε τον πύρινο εφιάλτη στο 5ο όροφο εμπορικό κέντρο.

#BREAKING: At least 50 people, mostly women and children, were killed in a fire that broke out early Thursday at a shopping mall in the city of Kut, Iraq’s Wasit province, Governor Mohammed Jameel al-Miyahi announced. The blaze has since been brought under control.Social… pic.twitter.com/c5dZF9hukx — Zoom News (@zoomnewskrd) July 17, 2025

Με το που ξέσπασε η φωτιά, πλήθος κόσμου έσπευσε στο σημείο για να μάθει νέα για τους ανθρώπους του.

Φίλοι και συγγενείς κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις σορούς οι οποίες ήταν απανθρακωμένες.

Αν και όπως αναφέρθηκε δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που προκλήθηκε η φωτιά, στο Ιράκ υπάρχουν αμέτρητες καταγγελίες για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στα κτίρια.

Στα καρέ που κατέγραψε το Reuters αποτυπώνεται η φρίκη που ζουν τις τελευταίες ώρες οι πολίτες του Ιράκ.

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν από χθες στα social media φαίνονται άνθρωποι να βρίσκονται στην ταράτσα του φλεγόμενου κτιρίου και να παρακαλούν για βοήθεια.

About 50 people died in a fire at a shopping mall in the Iraqi city of #Kut near #Baghdad



The mall opened five days ago. The country declared three days of mourning. pic.twitter.com/ziYxDNdy4N — News.Az (@news_az) July 17, 2025

«Υπάρχουν περισσότερα πτώματα που δεν έχουν ακόμα περισυλλεγεί κάτω από τα συντρίμμια της φωτιάς», δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος της πόλης Άλι αλ-Μαγιάχι.