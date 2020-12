Γαλλία: Νεκρός ο δράστης της ομηρίας και η εν διαστάσει σύζυγός του

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε ο συναγερμός στην Γαλλία, όπου ένας ένοπλος κρατούσε όμηρο την εν διαστάσει σύζυγό του.

Κι αυτό διότι σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το BFMTV, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Νεκρή είναι και η σύζυγός του, με την υπόθεση στο Ντομόν να μετατρέπεται σε τραγωδία.

Ο δράστης φέρεται να σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο ένοπλος άνδρας κρατούσε σε ομηρία την εν διαστάσει σύζυγό του, αφού νωρίτερα είχε πυροβολήσει δύο ανθρώπους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και ένας εκ των δύο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Before retreating into a nursery, a forced would have attacked passers-by at #Domont, no consolidated victim toll at this stage. https://t.co/WwlRdV1On6