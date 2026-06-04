Γαλλία: Βρέθηκε σορός κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε η 11χρονη Lyhanna

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Γαλλίας. Μια σορός εντοπίστηκε (04.06.2026) κοντά στη Φλεράνς, όπου είχαν χαθεί τα ίχνη της 11χρονης Lyhanna, σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV. Οι φόβοι των αρχών και της οικογένειας φαίνεται να επιβεβαιώνονται με τον πιο τραγικό τρόπο.

Οι γονείς της 11χρονης έχουν ήδη ενημερωθεί από τις αρχές στη Γαλλία, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η σορός που εντοπίστηκε ανήκει πράγματι στην 11χρονη. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας της σορού η οποία βρέθηκε κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε η ανήλικη.

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Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την εισαγγελία.

Η σορός εντοπίστηκε στη νότια είσοδο της κοινότητας Πουικάσκιε στο διαμέρισμα Ζερ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, σε απόσταση περίπου 15 χλμ από τη Φλεράνς όπου είχε χαθεί η 11χρονη.

Η Lyhanna αγνοείται από τις 29 Μαΐου και η εξαφάνισή της έχει συγκλονίσει τη Γαλλία. Τελευταία φορά την είδαν να μπαίνει στο αυτοκίνητο του πατέρα φίλης της, έξω από το σχολείο. Ο Ζερόμ Μπαρελά, 41 ετών, συνελήφθη και όπως αποκαλύφθηκε είχε σε βάρος του τέσσερις καταγγελίες, οι τρεις για βιασμό.

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Το σκοτεινό παρελθόν του Ζερόμ Μπαρελά και οι 3 καταγγελίες για βιασμό

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του Μπαρελά ξεσκέπασε τη δράση του φερόμενου παιδεραστή. Την ίδια ώρα οι δικαστικές αρχές φέρνουν στο φως νέες, εξαιρετικά σοβαρές λεπτομέρειες για τη δράση του, οι οποίες εντείνουν τις αντιδράσεις για την ολιγωρία της Δικαιοσύνης που προηγήθηκε της εξαφάνισης της 11χρονης Lyhanna.

Ακατάλληλη συμπεριφορά με μαθήτρια λυκείου το 2020

Δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της Lyhanna, διοικητικό στέλεχος του λυκείου Maréchal-Lannes στο διαμέρισμα Gers «επικοινώνησε αυθόρμητα με την Αστυνομία για να αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος είχε απολυθεί το 2020, όταν εργαζόταν εκεί ως υπάλληλος καθαριότητας», δήλωσε η εισαγγελέας.

Η απόλυση αυτή είχε γίνει «λόγω ακατάλληλης σχέσης με μαθήτρια λυκείου». Αυτή τη στιγμή διεξάγονται επείγοντες έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν το περιστατικό είχε αναφερθεί τότε στις δικαστικές αρχές, καθώς, μέχρι στιγμής, η εισαγγελία δεν έχει εντοπίσει καμία σχετική δικογραφία.

Τον Δεκέμβριο του 2017 μία μητέρα τον κατήγγειλε για σχέση με την 17χρονη κόρη της. Η 17χρονη όμως δήλωσε στις Αρχές ότι η σχέση τους ήταν συναινετική.

Η πρώτη καταγγελία για βιασμό το 2022 που μπήκε στο αρχείο

Η πρώτη επίσημη καταγγελία για βιασμό έγινε το 2022 και αφορούσαν πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2020 σε βάρος ενός 7χρονου τότε παιδιού, μέσα στο σπίτι του υπόπτου. Ως εκ τούτου, η καταγγελία μπήκε στο αρχείο το 2024. Ωστόσο, η εισαγγελική λειτουργός ανακοίνωσε ότι η υπόθεση αυτή πρόκειται τώρα να επανεξεταστεί.

Η δεύτερη καταγγελία για βιασμό

Μια άλλη καταγγελία είχε κατατεθεί στις 22 Αυγούστου 2025 από τη μητέρα της Ρόζα (όνομα που άλλαξε για λόγους προστασίας) ενός κοριτσιού γεννημένου το 2014. Η μητέρα κατήγγειλε βιασμούς που σημειώθηκαν «μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαΐου 2025 στο σπίτι» του υπόπτου.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει εννέα μήνες από την κατάθεση της μήνυσης, ο ύποπτος δεν είχε καν κληθεί για κατάθεση. Μιλώντας στο δίκτυο BFMTV, η μητέρα του παιδιού δήλωσε ότι «κατέρρευσε» όταν η κόρη της της αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

Τρίτη καταγγελία για βιασμό

Η εισαγγελέας ανακοίνωσε μία νέα καταγγελία αυτή την εβδομάδα, η οποία αφορά επίσης βιασμό ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, πρόκειται για τη μήνυση που κατέθεσε ο Νικολά Λ. για πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος της κόρης του.

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι η κοινωνική λειτουργός του παιδιού του είχε κάνει σχετική αναφορά ήδη από τον Μάρτιο του 2026. Ο ίδιος εξήγησε ότι επικοινώνησε αμέσως με τις αρχές μόλις συνειδητοποίησε ότι ο Ζερόμ Μπαρελά ήταν ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της 11χρονης.