Ήταν αργά το απόγευμα της Πέμπτης (03.09.2020), όταν εμφανίστηκε το tweet “βόμβα” που έκανε λόγο για συμφωνία Ελλάδας και Τουρκίας για έναρξη του διαλόγου. Και όχι από κάποιον… τυχαίο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ενημέρωνε στον προσωπικό του λογαριασμό ότι θα γίνουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποφυγής συγκρούσεων.

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY