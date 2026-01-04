Η ΕΕ ζητά σεβασμό στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας για να «αποκατασταθεί η Δημοκρατία»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου τον σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας, την επόμενη μέρα της ανατροπής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Όπως τονίζει η Ευρωπαική Ένωση αυτός «είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης της κρίσης στη Βενεζουέλα», μετά την πτώση του Νικολάς Μαδούρο από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Διευκρινίζοντας ότι μιλά εκ μέρους των 26 χωρών (όλων των κρατών μελών εκτός της Ουγγαρίας), η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας «καλεί όλους τους παράγοντες να επιδείξουν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση».

“Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί ηρεμία και αυτοσυγκράτηση από όλους τους παράγοντες, ώστε να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να εξασφαλιστεί ειρηνική λύση στην κρίση.

Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να τηρούν τις αρχές αυτές, ως πυλώνα της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Νικολάς Μαδούρο στερείται της νομιμότητας ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου και έχει υποστηρίξει την ειρηνική μετάβαση της Βενεζουέλας στη δημοκρατία στη χώρα, με σεβασμό της κυριαρχίας της. Το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίζει το μέλλον του πρέπει να γίνει σεβαστό.

Η ΕΕ συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, που συνιστούν σημαντική απειλή για την ασφάλεια παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, η ΕΕ τονίζει ότι οι προκλήσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διαρκούς συνεργασίας με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας.

Είμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, οδηγώντας σε μια δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνική λύση της κρίσης κατόπιν διαπραγματεύσεων, υπό την ηγεσία των Βενεζουελάνων.

Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την επίλυση της τρέχουσας κρίσης.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, είναι σημαντικό όλοι οι παράγοντες να σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι που κρατούνται επί του παρόντος στη Βενεζουέλα πρέπει να απελευθερωθούν άνευ όρων.

Οι προξενικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ εργάζονται σε στενό συντονισμό για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κρατούνται παράνομα στη Βενεζουέλα».