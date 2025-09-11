Κόσμος

Η Ρωσία υποστηρίζει πως ουκρανικά drone χτύπησαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για επιθέσεις στην περιοχή
Πυρηνικό εργοστάσιο
ΦΩΤΟ Reuters (αρχείο)

Ουκρανικά drones χτύπησαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε η ρωσική διοίκηση που ελέγχει την περιοχή.

Σύμφωνα με την ρωσική διοίκηση δεν υπήρξαν θύματα από την επίθεση με drones ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τυχόν ζημιές στον πυρηνικό σταθμό στη Ζπορίζια.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, βρίσκεται στα χέρια των δυνάμεων της Μόσχας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για επιθέσεις στην περιοχή, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Ο ΔΟΑΕ έχει διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Στέλνει συχνά κλιμάκια για να επιθεωρήσουν τους ενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες σε Ρίβνε και Χμελνίτσκι (δυτικά), ενώ διατηρεί μόνιμη παρουσία στον σταθμό της Ζαπορίζια από τον Σεπτέμβριο του 2022.

