Η σουρεάλ στρατηγική Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν: Από τα τελεσίγραφα και τη διπλωματία στο Graceland του Έλβις Πρίσλεϊ

Τι κι αν οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, οι κινήσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες συνθέτουν ένα σύνθετο και αντιφατικό μίγμα: σκληρή ρητορική και τελεσίγραφα από τη μία, παρασκηνιακές διπλωματικές κινήσεις από την άλλη, όλα ντυμένα με απρόβλεπτους αντιπερισπασμούς και περιστασιακές δόσεις πολιτικού σουρεαλισμού.

Την Παρασκευή (20.03.2026), ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «βαίνει προς το τέλος του». Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο, είχε δώσει τελεσίγραφο 48 ωρών στην Τεχεράνη να επαναφέρει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας με σφοδρά αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα. Την επόμενη ημέρα, έπαιζε γκολφ και περνούσε το απόγευμα στο θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας (23.03.2026), με τις διεθνείς αγορές σε αναταραχή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υποστήριζε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εποικοδομητικές» συνομιλίες με το Ιράν και «πάγωνε» τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές για πέντε ημέρες. Λίγο αργότερα ταξίδεψε στο Μέμφις του Τενεσί, όπου εκφώνησε ομιλία και επισκέφθηκε το Graceland, την ιστορική κατοικία του Έλβις Πρίσλεϊ.

Την ίδια στιγμή, οι αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε ιρανικούς στόχους συνεχίζονται, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και συμμάχων στη Μέση Ανατολή. Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη.

Το τελεσίγραφο του Σαββάτου φάνηκε αρχικά ξεκάθαρο: αν το Ιράν δεν άνοιγε πλήρως τη θαλάσσια δίοδο, οι ΗΠΑ θα στόχευαν την ενεργειακή του υποδομή, βυθίζοντας τη χώρα στο σκοτάδι.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με απειλές για πλήγματα σε ενεργειακές και υδάτινες υποδομές στην περιοχή, προμηνύοντας επικίνδυνη κλιμάκωση.

Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ο Τραμπ είχε -έστω προσωρινά – αναστείλει τα σχέδια επιθέσεων, επικαλούμενος επαφή με Ιρανό αξιωματούχο (που δεν επιβεβαιώθηκε από την Τεχεράνη) και δίνοντας πενθήμερη «παράταση».

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για συμφωνία, κάνοντας λόγο για «πολύ καλές συζητήσεις», ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν έχει «μία τελευταία ευκαιρία».

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ επισκέφθηκε το Graceland, το σπίτι του Έλβις Πρίσλεϊ, εν μέσω αναφορών για επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και πιθανές επαφές με το Ιράν.

Παρά την κινητικότητα, η έλλειψη λεπτομερειών ενίσχυσε τη δυσπιστία, με την Τεχεράνη να διαψεύδει ουσιαστικές συνομιλίες. Η προοπτική διαλόγου, πάντως,σύμφωνα με το BBC, στήριξε τις αγορές, ενώ ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσιγκτον, θέτοντας νέα πενθήμερη προθεσμία για πιθανές επιθέσεις.

Παραμένει, έτσι, ασαφές αν πρόκειται για πραγματική διπλωματική πρόοδο ή για έναν ακόμη τακτικό ελιγμό.