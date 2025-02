Η στιγμή που κλέφτες αρπάζουν μια χρυσή τουαλέτα εκατομμυρίων από το ανάκτορο Μπλένεμ στη Βρετανία

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις εικόνες, από την κλοπή της ολόχρυσης τουαλέτας αξίας 4,75 εκατομμυρίων λιρών (περισσότερα από 5,7 εκατομμύρια ευρώ) από το ανάκτορο Μπλένεμ στη Βρετανία.

Στις εικόνες κλοπής της τουαλέτας, που έγινε πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου του 2019 από το ανάκτορο στη Βρετανία, φαίνονται οι κλέφτες να βάζουν την τεράστιας αξίας τουαλέτα στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου και να γίνονται «καπνός».

Στο συγκεκριμένο βίντεο που προβλήθηκε στους ενόρκους, καταγράφονται δύο αυτοκίνητα να περνούν από το γκαζόν προς το ανάκτορο, πριν τρεις άνδρες μπουν μέσα στο χώρο. Μόλις πέντε λεπτά αργότερα, φαίνονται να βγάζουν τη χρυσή τουαλέτα 18 καρατίων και 98 κιλών από το κτίριο πριν τη δέσουν στο πίσω μέρος ενός μπλε αυτοκινήτου.

Η χρυσή τουαλέτα, θεωρείται έργο τέχνης του Maurizio Cattelan και είχε εκτεθεί μόλις μία ημέρα πριν από την κλοπή. Μάλιστα, οι επισκέπτες μπορούσαν να την… χρησιμοποιήσουν.

Αυτός είναι ο λόγος που κατά την κλοπή της, προκλήθηκε πλημμύρα στο χώρο.

