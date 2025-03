Η στιγμή που ο κινητήρας του αεροπλάνου της FedEx παίρνει φωτιά στον αέρα

Αναγκαστική προσγείωση έκανε το Σάββατο (1.3.2025) ένα αεροσκάφος της FedEx, όταν ένας από τους δυο κινητήρες του τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ βίντεο με το φλεγόμενο αεροπλάνο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το εμπορευματικό αεροσκάφος της εταιρείας ταχυμεταφορών FedEx υποχρεώθηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Νιούαρκ, στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, λόγω της φωτιάς που προκάλεσε σμήνος πουλιών σε έναν από τους κινητήρες του Boeing 767.

Το αεροσκάφος της FedEx που εκτελούσε την πτήση 3609 προς την Ιντιανάπολις, επέστρεψε στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ όπου προσγειώθηκε εννέα λεπτά μετά την απογείωσή του. Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) διενεργούν έρευνα για τη διαλεύκανση του ατυχήματος.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι δήλωσε ότι η πρόσκρουση πουλιών προκάλεσε πυρκαγιά σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους, υποχρεώνοντας τους πιλότους να επιστρέψουν εσπευσμένα στο Νιούαρκ για αναγκαστική προσγείωση. «Βίντεο από το περιστατικό δείχνει πως οι πιλότοι του αεροσκάφους έλαβαν γρήγορα την απόφαση να επιστρέψουν, ώστε να προσγειωθούν με ασφάλεια, ενώ ο κινητήρας φλεγόταν», σχολίασε.

Στο Χ (πρώην Twitter) ανέβασαν σχετικά βίντεο όπου φαίνεται ο κινητήρας του αεροπλάνου να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

NOW – FedEx Boeing aircraft returned to Newark airport for an emergency landing after its right engine caught fire. pic.twitter.com/OuVXsxQSJ7

You can see landing of FedEx Flight FDX3609 at Newark on takeoff, returned back. We were told it was caused by birds entering rh engine.

by @KProcrastinator pic.twitter.com/XR1hhEQ6sy