Η Τζόντι Φόστερ, ο πρώτος πύθωνας που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή θεραπεία καρκίνου

Ένας πύθωνας μήκους 4,5 μέτρων στη Βρετανία έγινε το πρώτο φίδι στον κόσμο που υποβλήθηκε σε μια πρωτοποριακή θεραπεία κατά του καρκίνου, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως σε ανθρώπους.

Η Τζόντι Φόστερ, ένας πύθωνας βάρους 50 κιλών και ηλικίας 23 ετών, ζει στον ζωολογικό κήπο του Τσέστερ. Οι φροντιστές της ανησύχησαν όταν παρατήρησαν ότι έτρωγε λιγότερο και περνούσε περισσότερο χρόνο ακίνητη. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το φίδι είχε αναπτύξει ινοσάρκωμα, έναν κακοήθη όγκο στη γνάθο.

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Ο όγκος αφαιρέθηκε χειρουργικά, όμως αργότερα επανεμφανίστηκε και άρχισε να προσβάλλει το οστό της γνάθου.

Καθώς η ζωή της βρισκόταν σε κίνδυνο, οι κτηνίατροι αποφάσισαν να δοκιμάσουν ηλεκτροχημειοθεραπεία. Πρόκειται για μια μέθοδο που συνδυάζει αντικαρκινικό φάρμακο με ελεγχόμενους ηλεκτρικούς παλμούς, ώστε τα καρκινικά κύτταρα να γίνουν προσωρινά πιο διαπερατά και το φάρμακο να εισχωρεί σε αυτά αποτελεσματικότερα. Μήνες μετά τη θεραπεία, η Τζόντι τρώει και πάλι κανονικά και, σύμφωνα με τους ανθρώπους που τη φροντίζουν, έχει επιστρέψει στον «ζωηρό και μαχητικό» χαρακτήρα της.

Οι πύθωνες μπορούν να ανοίγουν εξαιρετικά πολύ τη γνάθο τους για να καταπίνουν λεία πολύ μεγαλύτερη από το κεφάλι τους. Μετά την επέμβαση, οι εργαζόμενοι του ζωολογικού κήπου παρατήρησαν ότι η Τζόντι εξακολουθεί να χτυπά το θήραμά της, να το συγκρατεί και να το καταπίνει χωρίς δυσκολία.

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Τι είναι η μέθοδος της ηλεκτροχημειοθεραπείας

Όπως εξήγησε, οι γιατροί φοβήθηκαν ότι μπορεί να τη χάσουν, καθώς ο όγκος δυσκόλευε ολοένα περισσότερο τη σίτισή της. Έτσι, συνεργάστηκαν με ειδικούς στον καρκίνο για να προσαρμόσουν την ηλεκτροχημειοθεραπεία σε ένα φίδι. «Από όσο γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτή η θεραπεία σε φίδι», πρόσθεσε ο Άσπολ.

Η Τζόντι είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν χωρούσε σε ένα μόνο χειρουργικό τραπέζι. Οι κτηνίατροι ένωσαν δύο τραπέζια, δημιουργώντας μια επιφάνεια περίπου όσο ένα διπλό κρεβάτι.

Αρχικά την αναισθητοποίησαν μέσα στον χώρο όπου ζει και στη συνέχεια τη μετέφεραν προσεκτικά στο κτηνιατρικό κέντρο του ζωολογικού κήπου. Η επέμβαση διήρκεσε περίπου 90 λεπτά.

Ο Άσπολ αφαίρεσε τον όγκο μαζί με τμήμα του προσβεβλημένου οστού της γνάθου. Στη συνέχεια οι γιατροί εφάρμοσαν την ηλεκτροχημειοθεραπεία, ώστε να καταστρέψουν καρκινικά κύτταρα που ενδέχεται να είχαν παραμείνει στην περιοχή.

Ο Χοσέ Άλβαρες Πικορνέλ, από το τμήμα κλινικής επιστήμης μικρών ζώων του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, χαρακτήρισε την ηλεκτροχημειοθεραπεία μια ανερχόμενη θεραπευτική μέθοδο και τόνισε ότι η επιτυχία της περίπτωσης οφείλεται στη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων.

Όπως είπε, η ομάδα κατάφερε να σχεδιάσει μια θεραπεία που όχι μόνο βοήθησε την Τζόντι Φόστερ, αλλά μπορεί να προσφέρει χρήσιμη γνώση και σε άλλους κτηνιάτρους.

Ο τελευταίος έλεγχος, που έγινε αυτή την εβδομάδα, δεν έδειξε κανένα σημάδι ότι ο καρκίνος έχει επιστρέψει.

Το όνομα της Τζόντι Φόστερ προέκυψε τυχαία όταν έφτασε στον ζωολογικό κήπο. Στα συνοδευτικά έγγραφά της υπήρχαν τα αρχικά «JF», από τις λέξεις «juvenile female», δηλαδή «νεαρό θηλυκό». Οι εργαζόμενοι τα συνέδεσαν με το όνομα της διάσημης ηθοποιού και έτσι ο πύθωνας έγινε Τζόντι Φόστερ.