Η Χεζμπολάχ δεν θα επέμβει αν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν περιορισμένα πλήγματα στο Ιράν: «Κόκκινη γραμμή η προσβολή του Χαμενεϊ»

Σε περίπτωση που η φιλοϊρανική οργάνωση επέμβει το Ισραήλ έχει δεσμευθεί να την χτυπήσει με καταστροφικές επιθέσεις
Μέλος της Χεζμπολάχ
Μέλος της Χεζμπολάχ / REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Σε μια αναμενόμενη κίνηση, ένας από τους πιο σημαντικούς «δορυφόρους» του Ιράν στην Μέση Ανατολή, η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου, πήρε αποστάσεις από την κρίση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν.

Όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες πριν την άτυπη προθεσμία που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη Πέμπτη (19.02.2026) για να κλείσουν συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, οι εντάσεις κλιμακώνονται και η Χεζμπολάχ πήρε θέση.

Οι αρχές του Λιβάνου φοβούνται τυχόν εμπλοκή της Χεζμπολάχ σε έναν ενδεχόμενο περιφερειακό πόλεμο, ο οποίος θα μπορούσε να πυροδοτηθεί από αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Η Χεζμπολάχ του  δεν θα επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση «περιορισμένων» αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, αλλά θα θεωρήσει «κόκκινη γραμμή» οποιαδήποτε προσβολή κατά του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα (25.02.2026) αξιωματούχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης. στο Γαλλικό Πρακτορείο 

Μετά τις απειλές του Ισραήλ, η φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση του Λιβάνου αποφάσισε να πάρει αποστάσεις από μια ενδεχόμενη πολεμική σύγκρουση ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, με την ίδια ωστόσο να διευκρινίζει ότι υπάρχουν προϋποθέσεις.

«Σε περίπτωση περιορισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, η θέση της Χεζμπολάχ θα είναι να μην επέμβει στρατιωτικά», δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ κατάφερε σοβαρά πλήγματα στη φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ στη διάρκεια πολέμου το 2024, σκοτώνοντας τον ηγέτη της Χασάν Νασράλα μαζί με χιλιάδες μαχητές της και καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα του οπλοστασίου της.

Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης το 1982. Ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του τον περασμένο μήνα ότι η οργάνωση δεν είναι «ουδέτερη» στην αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και ότι «στοχοθετείται από την πιθανή επιθετικότητα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Θα επιλέξουμε εν ευθέτω χρόνω πώς να ενεργήσουμε, εάν θα παρέμβουμε ή όχι», δήλωσε ο Κάσεμ.

