Τσάρλι Κερκ: Η σύζυγος του Τζέι Ντι Βανς παρηγορεί τη χήρα του 31χρονου καθώς συνοδεύουν το φέρετρο με τη σορό

Η σορός του Τσάρλι Κερκ, του 31χρονου ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στη Γιούτα των ΗΠΑ, μεταφέρθηκε με αεροπλάνο της αμερικανικής αντιπροεδρίας, το Air Force Two, στην Αριζόνα, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Το φέρετρο στο αεροσκάφος συνόδευσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι. Βανς, μαζί με τη σύζυγό του, Ούσα, η οποία εθεάθη να παρηγορεί τη χήρα του Κερκ, Erika Frantze, καθώς κατέβαιναν από το αεροσκάφος.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς βρέθηκε στο Σολτ Λέικ Σίτι και μετέφερε το φέρετρο που είχε μέσα την σορό του Τσάρλι Κέρκ μαζί με άλλα άτομα στη νεκροφόρα.

Ο Βανς μάλιστα οδήγησε τα μέλη της Εθνοφρουράς για να μεταφέρουν το φέρετρο μέχρι τα σκαλιά του Air Force Two στη βάση Roland R. Wright Air National Guard που θα μετέφερε τη σορό στην Αριζόνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η κηδεία του θα πραγματοποηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει το παρών.

Να σημειωθεί ότι ο Βανς χαρακτήρισε τον Κερκ αληθινό φίλο και ως «τον τύπο ανθρώπου στον οποίο μπορείς να πεις κάτι και να ξέρεις ότι θα το θυμάται πάντα».