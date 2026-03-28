Η Υεμένη μπήκε στον πόλεμο: Το Ισραήλ καταγγέλλει πως οι Χούθι επιτέθηκαν με πύραυλο

Στο «παιχνίδι» του πολέμου φαίνεται πως μπήκε και η Υεμένη, λίγες ώρες αφού οι Χούθι απείλησαν εκ νέου πως θα εμπλακούν στις επιθέσεις και θα βομβαρδίσουν το Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ καταγγέλλει πως δέχθηκε επίθεση με πύραυλο από τα εδάφη της Υεμένης.

Οι Χούθι φέρεται πως εκτόξευσαν πύραυλο κατά του Ισραήλ γύρω στις 06:00 (ώρα Ελλάδος). Αυτή είναι και η πρώτη φορά που η Υεμένη εμπλέκεται στον πόλεμο, 28 ημέρες μετά την έναρξη των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με λακωνικές ανακοινώσεις τους, εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ».

Πρόσθεσαν ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχείρησαν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια.