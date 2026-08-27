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Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος η δημιουργία ελληνικής βάσης drone στη Ρόδο

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες»
Drones Ενόπλων Δυνάμεων
Drone των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
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Νέα πρόκληση από το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αυτή τη φορά με επίκεντρο τη Ρόδο, καθώς με ανακοίνωσή του στρέφεται κατά τη δημιουργία βάσης drone στο νησί των Ιπποτών.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι η δημιουργία της βάσης UAV συνιστά παραβίαση του καθεστώτος, που σύμφωνα με την Άγκυρα, διέπει τη Ρόδο.

«Η δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο αποτελεί παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού».

Η τουρκική πλευρά συνεχίζει σε υψηλούς τόνους, ισχυριζόμενη ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις σχέσεις των δύο χωρών στο Αιγαίο.

«Είναι σαφές ότι αυτή η κίνηση θα βλάψει την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες».

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει ως «θετικό βήμα» την απόφαση της Ελλάδας να μεταφέρει το σύστημα αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.

Στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΑΜ υποστηρίζει ότι η εξέλιξη συνιστά επιστροφή από μια «λανθασμένη πρακτική».

«Αξιολογούμε την απόφαση για μεταφορά των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανατροπής της υφιστάμενης λανθασμένης πρακτικής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται επίσης, ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενέργειες οι οποίες, κατά την εκτίμησή της, συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε κάθε εποικοδομητικό βήμα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας και θα είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΑΜ.

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