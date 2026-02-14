Η Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει ότι οι δικηγόροι του συζύγου της θέλησαν να παρουσιάσουν τους βιασμούς της ως sex tape – «Αυτές ήταν σκηνές εγκλήματος»

Συγκλονίζει η ιστορία της Ζιζέλ Πελικό από τη Γαλλία που είχε πέσει θύμα βιασμού με τον άνδρα της να την ναρκώνει και να την εκδίδει εν αγνοία της. Η 73χρονη πλέον γυναίκα, έδωσε μία συνέντευξη στη Βρετανική τηλεόραση στην οποία μεταξύ άλλων μίλησε για την επιστολή που δέχτηκε από τη βασίλισσα Καμίλα και τη συγκίνησε βαθιά.

Η επιζήσασα βιασμού Ζιζέλ Πελίκο δήλωσε ότι συγκινήθηκε βαθιά από μια επιστολή της βασίλισσας Καμίλα, η οποία επαίνεσε την «εξαιρετική αξιοπρέπεια» που έδειξε η γυναίκα από τη Γαλλία σε όλη τη διάρκεια της οδυνηρής δικαστικής διαδικασίας εναντίον του συζύγου της.

Η Καμίλα, που εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται κατά της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης, εξήρε την «εξαιρετική αξιοπρέπεια και το θάρρος» της Ζιζέλ Πελικό στην επιστολή της.

Ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ Πελίκο, Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση επειδή τη νάρκωνε και τη βίαζε, ενώ επέτρεπε και σε άλλους άνδρες να τη βιάζουν όσο εκείνη ήταν αναίσθητη. Η κακοποίηση αυτή διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία.

Σύμβολο δύναμης η Ζιζέλ Πελικό

Η 73χρονη, η οποία παραιτήθηκε από το δικαίωμα ανωνυμίας ως θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, δήλωσε ότι η ντροπή πρέπει να βαραίνει τους κακοποιητές της και όχι την ίδια, αναφέρει η Daily Mail.

Έχοντας εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο δύναμης και φεμινισμού, η Ζιζέλ Πελικό προσέλκυε καθημερινά πλήθος κόσμου στη δίκη διάρκειας 15 εβδομάδων στην Αβινιόν, όπου υποστηρικτές της συγκεντρώνονταν με πλακάτ για να τιμήσουν το θάρρος της και να ζητήσουν δικαιοσύνη.

Η ίδια είπε ότι η παρουσία τους, της έδινε δύναμη, ενώ μέσα στη δικαστική αίθουσα βίωνε, όπως περιέγραψε, ταπεινωτικές και επώδυνες διαδικασίες.

Πενήντα άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό ή άλλα σεξουαλικά αδικήματα μετά από δίκη τρεισήμισι μηνών στην Αβινιόν, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο πρώην σύζυγός της έχει επίσης παραδεχτεί απόπειρα βιασμού το 1999 μετά από ταυτοποίηση DNA, ενώ ερευνάται και για τη δολοφονία μιας μεσίτριας το 1991. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία της δολοφονίας.

Προσπάθησαν να κάνουν τα βίντεο να φαίνονται ως “ερωτικές ταινίες”

Σε συνέντευξή της στο BBC Newsnight, η γυναίκα εξήγησε ότι απέρριψε κατηγορηματικά τις προσπάθειες των δικηγόρων υπεράσπισης να χαρακτηρίσουν τα βίντεο ως «ερωτικές σκηνές».

«Ερωτική σκηνή είναι όταν υπάρχει συναίνεση», είπε.

«Αυτές ήταν σκηνές βιασμού. Ήταν σκηνές εγκλήματος.»

Ανέφερε ότι κουβαλούσε ντροπή για τέσσερα χρόνια πριν αποφασίσει να προβεί σε μια κλειστή δίκη και να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Η συγκινητική επιστολή της βασίλισσας Καμίλα στην Ζιζέλ Πελικό

Η βασίλισσα Καμίλα, έγραψε στην επιστολή της προς την κ. Πελίκο: «Ήθελα πολύ να σας γράψω για να εκφράσω τον ειλικρινή θαυμασμό μου για το θάρρος, τη χάρη και την αξιοπρέπεια με τα οποία αντιμετωπίσατε τα φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν εις βάρος σας.»

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Βικτόρια Ντέρμπισαϊρ, η Ζιζέλ Πελίκο είπε: «Ήταν τιμή για μένα να λάβω αυτό το γράμμα, δεν το περίμενα καθόλου. Συγκλονίστηκα που η βασίλισσα μου έστειλε επιστολή. Αν και τα λόγια μου άγγιξαν όλο τον κόσμο, δεν περίμενα γράμμα από το βρετανικό παλάτι. Συγκινήθηκα και ένιωσα μεγάλη τιμή που έμαθε τι μου είχε συμβεί. Της είμαι ευγνώμων».

Πέρυσι, η Καμίλα επαίνεσε το «εξαιρετικό» έργο των υγειονομικών και του προσωπικού που στηρίζουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης σε ένα εξειδικευμένο κέντρο που εγκαινίασε στο Έξετερ.

Κατά τα εγκαίνια ενός νέου Κέντρου Αναφοράς Σεξουαλικής Κακοποίησης στο Έξετερ, η βασίλισσα άκουσε από επιζήσασα πόσο μεγάλη διαφορά έκανε αυτή η εξειδικευμένη δομή στη ζωή της.

Η βασίλισσα Καμίλα έχει αφιερώσει το φιλανθρωπικό της έργο στη στήριξη θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και πριν από χρόνια είχε προωθήσει την ιδέα ειδικών τσαντών με είδη πρώτης ανάγκης για θύματα επιθέσεων, μια ιδέα που επανέρχεται σήμερα.