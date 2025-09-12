Κόσμος

Ιαπωνία: Σπάνε τα ρεκόρ οι αιωνόβιοι – Σχεδόν 100.000 πολίτες άνω των 100 ετών

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι  η Σιγκέκο Καγκάουα, η οποία είναι 114 ετών και ζει στην περιφέρεια Νάρα, κοντά στο Κιότο
Ηλικιωμένοι
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Αντιμέτωπη με την γήρανση του πληθυσμού της βρίσκεται η Ιαπωνία, η οποία έχει πλέον σχεδόν 100.000 εκατοντάχρονους ή μεγαλύτερους. Οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες, ενώ ο αριθμός αυτός παρουσιάζει σαφή αύξηση και έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία της ιαπωνικής κυβέρνησης που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο αριθμός αυτός έρχεται να επιβεβαιώσει τη γήρανση των κατοίκων στην Ιαπωνία που πλήττει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη, και μάλιστα την ώρα που ο πληθυσμός της μειώνεται.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Ιαπωνία είχε 99.763 αιωνόβιους, δηλαδή 4.644 περισσότερους από πριν από έναν χρόνο, με το 88% αυτών να είναι γυναίκες, διευκρινίζει το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι  η Σιγκέκο Καγκάουα, η οποία είναι 114 ετών και ζει στην περιφέρεια Νάρα, κοντά στο Κιότο. Αυτή παρέμεινε δραστήρια ύστερα από 80 χρόνια υπηρεσίας ως γυναικολόγος-μαία και γενική ιατρός, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Το γεγονός ότι περπατούσα πολύ στις επισκέψεις κατ’οίκον μου επέτρεψε να αποκτήσω δυνατά πόδια, αυτά είναι η πηγή της σημερινής μου ζωτικότητας», δηλώνει η Καγκάουα.

Καθώς η όρασή της παραμένει καλή, η υπεραιωνόβια μπορεί να περνά τις μέρες της βλέποντας τηλεόραση, διαβάζοντας εφημερίδα και κάνοντας καλλιγραφία.

Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι η Βρετανίδα Έθελ Κάτερχαμ, η οποία γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της τον Αύγουστο, μερικούς μήνες μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας Ίνα Κανάμπαρο Λούκας σε ηλικία 116 ετών.

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση που δεν παύει να επιδεινώνεται: η αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων οδηγεί σε εκτίναξη των ιατρικών και κοινωνικών δαπανών ενώ παράλληλα υπάρχει μείωση του εργατικού δυναμικού για τη χρηματοδότησή τους, καθώς ο αριθμός των γεννήσεων παραμένει χαμηλός.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Αύγουστο, ο ιαπωνικός πληθυσμός κατέγραψε μείωση ρεκόρ –υπολογίζεται σε πάνω από 900.000 ανθρώπους—το 2024.

Ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα, που τελεί τώρα υπό παραίτηση, είχε χαρακτηρίσει τότε την κατάσταση «σιωπηλή μάστιγα» και είχε δεσμευτεί για ευνοϊκά μέτρα για τις οικογένειες, όπως πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας και δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, σε μια προσπάθεια αντιστροφής της τάσης.

Οι προσπάθειες των αρχών εξακολουθούν να μην έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα προς το παρόν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι – Ο σύντροφός του κληρονομεί μεγάλο μέρος της αυτοκρατορίας του
Η διαδοχή του Ιταλού δημιουργού χαράζει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στον σύντροφό του Λέο Ντελ’ Όρκο, τους οικογενειακούς κληρονόμους και το ίδρυμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή είσοδο της LVMH
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι 2
Ο τελευταίος άνθρωπος που αντιπαρατέθηκε με τον Τσάρλι Κερκ πριν τη δολοφονία του ξεσπά: «Διαφωνούσα μαζί του, αλλά ήταν άνθρωπος»
Ο 29χρονος Χάντερ Κόζακ, φοιτητής μαθηματικών, είναι ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο μίλησε ο Κερκ στη σκηνή του πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ στις ΗΠΑ
Τέντα
Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Το Time προειδοποιεί για τη δίνη της πολιτικής βίας στην Αμερική
Ο βίαιος θάνατος του νεαρού συντηρητικού ηγέτη, που έπεσε νεκρός σε πανεπιστημιούπολη, συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και ξυπνά το φάντασμα των πολιτικών δολοφονιών που σημάδεψαν την ιστορία της χώρας
Το εξώφυλλο του περιοδικού Times
Newsit logo
Newsit logo