Ιnfluencer στις ΗΠΑ ανάγκασε με φίλη της ένα παιδί να καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο – Δείτε το εξοργιστικό βίντεο

Κατακραυγή για γνωστή influencer των ΗΠΑ. Πριν από κάποια χρόνια μαζί με μία φίλη της, ανάγκασε ένα παιδί να καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Η ταυτότητά της μέχρι πρότινος παρέμενε άγνωστη αν και τώρα η νεαρή ανέλαβε τις ευθύνες της και παραδέχθηκε πως είναι η μία από τις 2 εμπλεκόμενες.

Στο εξοργιστικό βίντεο φαίνεται μία νεαρή να γελά ενώ δίνει επίμονα το ηλεκτρονικό τσιγάρο στο παιδί. Πίσω από το κινητό είναι η 23χρονη Φιόνα Τζόρνταν η οποία πλέον είναι influencer και αριθμεί περισσότερους από 600.000 followers στο TikTok.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τέλει το παιδί πήρε στα χέρια του το ηλεκτρονικό τσιγάρο και ξεκίνησε να εισπνέει τον καπνό μέχρι που το έπιασε έντονος βήχας. Αντί οι 2 κοπέλες που το πρόσεχαν, να ανησυχήσουν, ξεσπούν σε γέλια. Το παιδί τις κοιτάζει με απορία και εμφανώς ανήσυχο.

Αφού το βίντεο βγήκε ξανά στη δημοσιότητα, η Τζόρνταν ανέλαβε την ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη. Η νεαρή απολογήθηκε χαρακτηρίζοντας την πράξη της «αποτέλεσμα εφηβικής ανοησίας», και εξήγησε ότι τη χρονική περίοδο που τραβήχτηκε το βίντεο ήταν 15 χρόνων και πενθούσε για τη μητέρα της που δολοφονήθηκε.

«Είμαι άνθρωπος, κάνω λάθη και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχω μετανιώσει. Δεν με αντιπροσωπεύει πια αυτή η στιγμή, ούτε τις αξίες μου. Δεν μπορώ να το αλλάξω, αλλά μπορώ να αναγνωρίσω πόσο λάθος ήταν και να αναλάβω την ευθύνη», δήλωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο:

Η υπόθεση έχει διχάσει την κοινή γνώμη στο διαδίκτυο. Ορισμένοι χρήστες είδαν στη συμπεριφορά της Τζόρνταν ως μια εφηβική παρόρμηση, άλλοι όμως την κατηγόρησαν για εγκληματική αμέλεια.

«Έχω θρηνήσει πολύ, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να βλάψω ένα παιδί», σχολίασε ένας χρήστης.

«Τι σχέση έχει το τραύμα σου με το να κάνεις κάτι τέτοιο σε ένα παιδί… Αηδία», σχολίασε άλλος.