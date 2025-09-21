Συμβαίνει τώρα:
Intervision: Το Βιετνάμ νικητής της «ρωσικής Eurovision» στη Μόσχα – Αποχώρησε η ελληνικής καταγωγής Vassy μετά από πιέσεις

Το Βιετνάμ κατέκτησε το Σάββατο στη Μόσχα την Intervision, την ρωσική εκδοχή της Eurovision – Η ελληνικής καταγωγής Vassy, που επρόκειτο να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ, αποσύρθηκε μετά από «πιέσεις» της Αυστραλίας
Ο Duc Phuc, που εκπροσωπεί το Βιετνάμ, κρατά το τρόπαιο μετά τη νίκη του στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό Intervision 2025 στη Μόσχα
Ο Duc Phuc, που εκπροσωπεί το Βιετνάμ, κρατά το τρόπαιο μετά τη νίκη του στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό Intervision 2025 στη Μόσχα / REUTERS / Evgenia Novozhenina

Το βράδυ του Σαββάτου (20.09.2025), η Intervision, η «νέα» Eurovision στη Ρωσία, «επανήλθε» με την αίγλη ενός μεγάλου διεθνούς διαγωνισμού. Στη Μόσχα, 23 χώρες διαγωνίστηκαν μπροστά σε διεθνή κριτική επιτροπή, προσφέροντας στο κοινό ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Το Βιετνάμ αναδείχθηκε νικητής με τον τραγουδιστή Duc Phuc, με 422 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του το Κιργιστάν και το Κατάρ.

Η Intervision, που δημιουργήθηκε την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και αναβίωσε φέτος με απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από την Eurovision, συγκέντρωσε 23 χώρες –ανάμεσά τους η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία– και, σύμφωνα με τους διοργανωτές, προσέλκυσε πάνω από 4 δισεκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια συμβολική εικόνα: όλοι οι φιναλίστ ανέβηκαν μαζί στη σκηνή τραγουδώντας το «A Million Voices», εμβληματικό τραγούδι της Πολίνα Γκαγκάρινα, σε μια ατμόσφαιρα ενότητας που πρόβαλαν έντονα οι Ρώσοι διοργανωτές.

 

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παίρνει το λόγο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού Intervision στη Μόσχα
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παίρνει το λόγο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού Intervision στη Μόσχα / REUTERS / Evgenia Novozhenina
Ο διαγωνισμός Intervision στη Μόσχα
Ο διαγωνισμός Intervision στη Μόσχα / REUTERS / Evgenia Novozhenina
Ο διαγωνισμός Intervision στη Μόσχα
REUTERS / Evgenia Novozhenina

Ωστόσο, τον διαγωνισμό στιγμάτισε η αποχώρηση της Vassy (Βασιλική Καραγιώργου), ελληνοαυστραλή από το Darwin και γνωστή στις ΗΠΑ για τις electro επιτυχίες της.

Αν και επρόκειτο να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ, έφυγε από τη Μόσχα τελευταία στιγμή, δηλώνοντας πως ήταν «σε σοκ». Σύμφωνα με το ABC Australia, οι Ρώσοι διοργανωτές κατηγορούν την Αυστραλία για «πρωτοφανείς πολιτικές πιέσεις» εναντίον της τραγουδίστριας.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση αρνήθηκε κάθε ανάμειξη, υπενθυμίζοντας όμως ότι από το 2022 είχε επιβάλει κυρώσεις στην κρατική ρωσική τράπεζα VTB, βασικό χορηγό του διαγωνισμού.

Η Intervision παρουσιάζεται από το Κρεμλίνο ως πολιτιστική «βιτρίνα», με έμφαση στις «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άνοιξε τον τελικό με μήνυμα μέσω βίντεο, ευχόμενος «καλή επιτυχία» στους διαγωνιζόμενους. Ο διαγωνισμός, που θεωρείται ήδη εργαλείο διπλωματίας, θα συνεχιστεί το 2026 στη Σαουδική Αραβία.

