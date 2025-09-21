Intervision: Το Βιετνάμ νικητής της «ρωσικής Eurovision» στη Μόσχα – Αποχώρησε η ελληνικής καταγωγής Vassy μετά από πιέσεις

Το βράδυ του Σαββάτου (20.09.2025), η Intervision, η «νέα» Eurovision στη Ρωσία, «επανήλθε» με την αίγλη ενός μεγάλου διεθνούς διαγωνισμού. Στη Μόσχα, 23 χώρες διαγωνίστηκαν μπροστά σε διεθνή κριτική επιτροπή, προσφέροντας στο κοινό ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Το Βιετνάμ αναδείχθηκε νικητής με τον τραγουδιστή Duc Phuc, με 422 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του το Κιργιστάν και το Κατάρ.

Η Intervision, που δημιουργήθηκε την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και αναβίωσε φέτος με απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από την Eurovision, συγκέντρωσε 23 χώρες –ανάμεσά τους η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία– και, σύμφωνα με τους διοργανωτές, προσέλκυσε πάνω από 4 δισεκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια συμβολική εικόνα: όλοι οι φιναλίστ ανέβηκαν μαζί στη σκηνή τραγουδώντας το «A Million Voices», εμβληματικό τραγούδι της Πολίνα Γκαγκάρινα, σε μια ατμόσφαιρα ενότητας που πρόβαλαν έντονα οι Ρώσοι διοργανωτές.

If Vietnam doesn’t win Intervision, we ride at dawn. This is a masterpiece. #intervision pic.twitter.com/DEEHg1n9jA — Verity (@verityrf) September 20, 2025

Vietnam’s performance officially becomes this year champion of Intervision 2025, which featured the rise of Global South leadership from BRICS, CIS, Latin America to the Middle East.



USA shamefully withdrewdue to “unprecented political pressure from the Australian govt” pic.twitter.com/hjCCImqkRe — wrenevans (@wrenevans217208) September 21, 2025

Ωστόσο, τον διαγωνισμό στιγμάτισε η αποχώρηση της Vassy (Βασιλική Καραγιώργου), ελληνοαυστραλή από το Darwin και γνωστή στις ΗΠΑ για τις electro επιτυχίες της.

Αν και επρόκειτο να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ, έφυγε από τη Μόσχα τελευταία στιγμή, δηλώνοντας πως ήταν «σε σοκ». Σύμφωνα με το ABC Australia, οι Ρώσοι διοργανωτές κατηγορούν την Αυστραλία για «πρωτοφανείς πολιτικές πιέσεις» εναντίον της τραγουδίστριας.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση αρνήθηκε κάθε ανάμειξη, υπενθυμίζοντας όμως ότι από το 2022 είχε επιβάλει κυρώσεις στην κρατική ρωσική τράπεζα VTB, βασικό χορηγό του διαγωνισμού.

Η Intervision παρουσιάζεται από το Κρεμλίνο ως πολιτιστική «βιτρίνα», με έμφαση στις «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άνοιξε τον τελικό με μήνυμα μέσω βίντεο, ευχόμενος «καλή επιτυχία» στους διαγωνιζόμενους. Ο διαγωνισμός, που θεωρείται ήδη εργαλείο διπλωματίας, θα συνεχιστεί το 2026 στη Σαουδική Αραβία.