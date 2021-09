Η υπόθεση εξαφάνισης και δολοφονίας – σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του FBI – της 22χρονης Γκάμπι Πεπίτο, έχει συγκλονίσει όχι μόνο τις ΗΠΑ, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Βασικός ύποπτος στην υπόθεση είναι ο 23χρονος αρραβωνιαστικός της, τα ίχνη του οποίου έχουν εξαφανιστεί από τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η Γκάμπι Πετίτο και ο αρραβωνιαστικός της, Μπράιαν Λόντρι, είχαν πάει μαζί road trip, αλλά ο 23χρονος επέστρεψε μόνος του την 1η Σεπτεμβρίου στην Φλόριντα. Μιλώντας στο Fox News, γείτονες της οικογένειας Λόντρι αποκάλυψαν ότι ο Μπράιαν μόλις γύρισε στο σπίτι του χωρίς την 22χρονη αρραβωνιαστικιά του – αλλά με το βαν της (!) – έφυγε με νέο τροχόσπιτο με τους γονείς του για το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τα όσα είπαν ο Γουίλιαμ και η Σαρλίν Γκάθρι στο Fox News, υπήρχε ένα νέο τροχόσπιτο στην αυλή των Λόντρι και ετοιμαζόντουσαν να φύγουν ταξίδι. «Έκανα κάποιες δουλειές στην αυλή και παρατήρησα ότι πήραν ένα νέο τροχόσπιτο, δεν σκέφτηκα τίποτα ασυνήθιστο», δήλωσε ο Γουίλιαμ Γκάθρι, προσθέτοντας ότι: «τους είδα να το φορτώνουν, οπότε υποθέτω ότι προετοιμάζονταν για ένα κάμπινγκ με το νέο τους όχημα». «Έφυγαν για το Σαββατοκύριακο με τον γιο τους στις αρχές Σεπτέμβρη», αναφέρει η Σάρλιν Γκάθρι.

Οι ημερομηνίες που αναφέρουν οι γείτονες των Λόντρι στο Fox News συμπίπτουν με την ημέρα που ο Μπράιαν γύρισε σπίτι χωρίς την Πετίτο και μετά εξαφανίστηκε. Ωστόσο, οι γονείς του 23χρονου αρνούνται τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Ο Μπράιαν Λόντρι, ο 23χρονος αρραβωνιαστικός της Γκάμπι Πετίτο, είναι βασικός ύποπτος στην υπόθεση και αναζητείται από τις Αρχές.

Το ζευγάρι είχε πάει μαζί ταξίδι αλλά ο Λόντρι επέστρεψε μόνος του την 1η Σεπτεμβρίου στην Φλόριντα. Σύμφωνα με το Reuters, τελευταία φορά εθεάθη από μέλη της οικογένειας του στην Φλόριντα στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο 23χρονος έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς του στο Νορθ Πορτ, λέγοντας ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει μόνος του στην περιοχή του κοντινού Καταφυγίου Κάρλτον.

Την Τετάρτη οι αμερικανικές αρχές επρόκειτο να συνεχίσουν την έρευνά τους στο Καταφύγιο Κάρλτον, ένα πάρκο έκτασης 24.000 στρεμμάτων με αστυνομικούς σκύλους και drones. Μια ομάδα υποβρυχίων καταδύσεων έφτασε στο σημείο για να ενισχύσει τις έρευνες.

‘HUNGRY TO FIND BRIAN LAUNDRIE’: North Port Police Department beefs up hunt to find person of interest in Gabby Petito case as dive teams scour Carlton Reserve https://t.co/TMZVF7e4R1 pic.twitter.com/8LZIsCQCFN