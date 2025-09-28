Κόσμος

ΗΠΑ: «Εξετάζουμε την παράδοση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία – Ο Τραμπ θα έχει τον τελευταίο λόγο»

Οι πύραυλοι αυτοί έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιόμετρα και θα «εκτοξεύσουν» τις δυνατότητες των ουκρανικών δυνάμεων για καταστροφικά πλήγματα
Το αντιτορπιλικό USS Preble κλάσης Arleigh Burke εκτοξεύει πύραυλο Tomahawk
Το αντιτορπιλικό USS Preble κλάσης Arleigh Burke εκτοξεύει πύραυλο Tomahawk / EPA / US NAVY/ MC1 WOODY SHAG PASCHALL

Τους πανίσχυρους και καταστροφικούς πυραύλους Tomahawk είχε ζητήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ώστε η Ουκρανία να ενισχύσει το οπλοστάσιό της.

Από ότι φαίνεται η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το αίτημα αυτό, που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα (28.09.2025) ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, διευκρινίζοντας όμως ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βανς μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Fox News Sunday επισήμανε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει την «τελική απόφαση» για το αν θα δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία αυτή: «Σίγουρα εξετάζουμε ορισμένα αιτήματα από τους Ευρωπαίους».

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους μεγάλης εμβέλειας τύπου Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, που στην συνέχεια θα τους παραδώσουν στην Ουκρανία.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιόμετρα και θα αποτελούσαν ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας καθώς αντεπιτίθεται σε συνεχή μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με  drones.

Μια τέτοια παράδοση όπλων σχεδόν σίγουρα θα θεωρηθεί από τη Ρωσία ως κλιμάκωση του πολέμου της στην Ουκρανία.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ έχει απορρίψει αιτήματα της Ουκρανίας για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει απογοητευμένος από την άρνηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Βανς είπε επίσης ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι σε στασιμότητα, με ελάχιστα εδαφικά κέρδη το τελευταίο διάστημα.

«Επιδιώκουμε ενεργά την ειρήνη από την αρχή της διακυβέρνησης μας, αλλά οι Ρώσοι πρέπει να ξυπνήσουν και να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν. Δεν έχουν πολλά να δείξουν», είπε.

