Ντόναλντ Τραμπ: Απαντά για τη φυγάδευση του από την Τουρκία – «Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινα βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο»

«Πιστεύω ότι, στην πραγματικότητα, το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινα βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο», δήλωσε την Τετάρτη (11.08.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά τη αποκάλυψη του ότι χρησιμοποίησε «μυστικά» άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος αναχωρώντας από τη σύνοδο του NATO στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου, εξαιτίας ιρανικών «απειλών».

«Νομίζω ότι βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο, επειδή αυτό θα ήταν, πιστεύω, το αεροσκάφος που θα ήταν πιο πιθανό να στοχοποιήσουν» σύμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την αλλαγή στην Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της αλλαγής του αεροσκάφους

Ενώ υποτίθεται πως είχε επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος του, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε «μυστικά» άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος αναχωρώντας από τη σύνοδο του NATO στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου, εξαιτίας ιρανικών «απειλών», ανέφερε τη Δευτέρα (10.08.2026) δημοσίευμα της Washington Post.

To ταξίδι της επιστροφής του ρεπουμπλικάνου προέδρου είχε ήδη σημαδευτεί από αλλαγή της τελευταίας στιγμής: ο κ. Τραμπ δεν πήρε το Boeing 747 με το οποίο είχε πάει στην Τουρκία, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του νέου προεδρικού αεροσκάφους, δώρου του εμιράτου του Κατάρ προσωπικά στον μεγιστάνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (11.08.2026) ότι τον περασμένο μήνα άλλαξε μυστικά αεροσκάφος στην Τουρκία, κατόπιν εντολής της Μυστικής Υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το αεροσκάφος στο οποίο τελικά επέβαινε ήταν πιο ευάλωτο από το Air Force One.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ μεταφέρθηκε από το Air Force One σε στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας, σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση παραπλάνησης, η οποία, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε λόγω απειλής δολοφονικής επίθεσης από το Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε τη μεταβολή στο πρόγραμμα και η υπόθεση παρέμεινε μυστική έως ότου η Washington Post δημοσίευσε για πρώτη φορά τις σχετικές πληροφορίες τη Δευτέρα.

Πάρτι έγινε στα social media για τη φυγάδευσή του από την Τουρκία ενώ ορισμένοι σχολιαστές στα μέσα ενημέρωσης διερωτήθηκαν εάν η επιχείρηση έθεσε σε κίνδυνο τους συνεργάτες και τους δημοσιογράφους του Τραμπ, οι οποίοι ταξίδευαν μαζί του στο αεροσκάφος που θεωρούνταν ότι μετέφερε τον πρόεδρο.